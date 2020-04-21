Quase 23 mil pessoas já se curaram da Covid-19 no Brasil, diz Ministério

O Ministério da Saúde aponta que 22.991 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus já estão curadas no Brasil. Os números divulgados pela pasta nesta segunda (20) dão conta ainda de que são 40.581 pacientes diagnosticados com a Covid-19 e 15.015 em acompanhamento.
A pasta também mostrou os dados de vítimas fatais da Covid-19 e, segundo o ministério, 2.575 morreram em decorrência do novo coronavírus no País.
CASOS E MORTES POR ESTADO
- SUDESTE
- Espírito Santo: 1.168 casos, 33 mortes
- Minas Gerais: 1.189 casos, 41 mortes
- Rio de Janeiro: 4.899 casos, 422 mortes
- São Paulo: 14.580 casos, 1.037 mortes
- NORDESTE
- Alagoas: 171 casos, 18 mortes
- Bahia: 1.341 casos, 46 mortes
- Ceará: 3.482 casos, 198 mortes
- Maranhão: 1.320 casos, 54 mortes
- Paraíba: 245 casos, 32 mortes
- Pernambuco: 2.690 casos, 234 mortes
- Piauí: 158 casos, 12 mortes
- Rio Grande do Norte: 595 casos, 27 mortes
- Sergipe: 86 casos, 5 mortes
- NORTE
- Acre : 176 casos, 8 mortes
- Amazonas: 2.160 casos, 185 mortes
- Amapá: 433 casos, 13 mortes
- Pará: 902 casos, 35 mortes
- Rondônia: 160 casos, 4 mortes
- Roraima: 244 casos, 3 mortes
- Tocantins: 34 casos, 1 morte
- SUL
- Paraná: 1.007 casos, 51 mortes
- Rio Grande do Sul: 889 casos, 27 mortes
- Santa Catarina: 1.025 casos, 35 mortes
- CENTRO-OESTE
- Distrito Federal: 872 casos, 24 mortes
- Goiás: 403 casos, 19 mortes
- Mato Grosso do Sul: 171 casos, 5 mortes
- Mato Grosso: 181 casos, 6 mortes