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Quais os feriados de 2023? Confira em quais dias da semana eles caem

Com exceção de 1° de janeiro, feriados em 2023 cairão em dias da semana; quatro deles cairão na quinta-feira, dando, para muitas pessoas, a possibilidade de emenda

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 15:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 dez 2022 às 15:54
No ano de 2023 os feriados nacionais cairão em dias de semana, com exceção de 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, que será em um domingo.
Data:26/05/2016 - ES - Castelo - Tapetes da festa de Corpus Christi, em Castelo - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Tapetes da festa de Corpus Christi, em Castelo: feriado cairá no dia 8 de junho (quinta-feira) Crédito: Fernando Madeira
Considerando Corpus Christi (8 de junho), que é considerado ponto facultativo, quatro feriados cairão na quinta-feira, quando, para muitas pessoas, há a possibilidade de emenda.
carnaval (20 a 22 de fevereiro) também é considerado ponto facultativo, ou seja, as empresas podem escolher liberar ou não os seus funcionários.

Confira a lista dos feriados nacionais de 2023

  • 1º de janeiro (domingo) - Confraternização Universal
  • 20, 21 e 22 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira) - Carnaval
  • 7 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo
  • 21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes
  • 1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho
  • 8 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi
  • 7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil
  • 12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (quinta-feira) - Finados
  • 15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República
  • 25 de dezembro (segunda-feira) - Natal

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