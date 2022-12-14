Quais os feriados de 2023? Confira em quais dias da semana eles caem

No ano de 2023 os feriados nacionais cairão em dias de semana, com exceção de 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, que será em um domingo.
Considerando Corpus Christi (8 de junho), que é considerado ponto facultativo, quatro feriados cairão na quinta-feira, quando, para muitas pessoas, há a possibilidade de emenda.
O carnaval (20 a 22 de fevereiro) também é considerado ponto facultativo, ou seja, as empresas podem escolher liberar ou não os seus funcionários.
Confira a lista dos feriados nacionais de 2023
- 1º de janeiro (domingo) - Confraternização Universal
- 20, 21 e 22 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira) - Carnaval
- 7 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo
- 21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes
- 1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho
- 8 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi
- 7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil
- 12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (quinta-feira) - Finados
- 15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República
- 25 de dezembro (segunda-feira) - Natal