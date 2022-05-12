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São Paulo

Quaest: Haddad tem 30%, seguido por França (17%), Tarcísio (10%) e Rodrigo (5%)

Pesquisa em cenário para o primeiro turno da eleição ao Governo de São Paulo aponta ex-prefeito petista à frente

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2022 às 10:00
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) na liderança da corrida ao Palácio do Bandeirantes, com 30% das intenções de voto, seguido por Márcio França (PSB), com 17%, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 10%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 5%.
Na montagem, Haddad, França, Tarcísio e Rodrigo.
Na montagem, Haddad, França, Tarcísio e Rodrigo Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress, Bruno Santos/Folhapress, Zanone Fraissat/Folhapress e Governo do Estado de São Paulo
Num cenário estimulado sem França, Haddad marca 37%, contra 12% de Tarcísio, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL), e 8% de Rodrigo, atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição. PT e PSB ainda negociam se França mantém ou não a sua candidatura ao governo.
O instituto ouviu de forma presencial 1.640 pessoas no estado de 6 a 9 de maio, e a margem de erro da pesquisa é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%, sob o registro SP-00620/2022 e BR-09290/2022.

PRINCIPAL CENÁRIO DE 1º TURNO

  • Fernando Haddad (30%);
  • Márcio França (17%);
  • Tarcísio de Freitas (10%);
  • Rodrigo Garcia (5%);
  • Felício Ramuth (1%);
  • Elvis Cezar (1%);
  • Vinicius Poit (1%);
  • Gabriel Colombo (1%);
  • Altino Junior (1%);
  • Abraham Weintraub (1%);
  • Branco/Nulo/Não pretende votar (19%)
  • Indecisos (14%)

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