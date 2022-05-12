Quaest: Haddad tem 30%, seguido por França (17%), Tarcísio (10%) e Rodrigo (5%)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) na liderança da corrida ao Palácio do Bandeirantes, com 30% das intenções de voto, seguido por Márcio França (PSB), com 17%, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 10%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 5%.

Na montagem, Haddad, França, Tarcísio e Rodrigo Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress, Bruno Santos/Folhapress, Zanone Fraissat/Folhapress e Governo do Estado de São Paulo

Num cenário estimulado sem França, Haddad marca 37%, contra 12% de Tarcísio, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL), e 8% de Rodrigo, atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição. PT e PSB ainda negociam se França mantém ou não a sua candidatura ao governo.

O instituto ouviu de forma presencial 1.640 pessoas no estado de 6 a 9 de maio, e a margem de erro da pesquisa é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%, sob o registro SP-00620/2022 e BR-09290/2022.

PRINCIPAL CENÁRIO DE 1º TURNO