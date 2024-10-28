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No berço político

PT tem pior desempenho eleitoral de sua história no Estado de São Paulo

Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou candidaturas próprias em 114 municípios, mas saiu vitorioso em apenas quatro e vai governar somente 1,1% da população do Estado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2024 às 20:52

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 20:52

As eleições municipais de 2024 ficarão marcadas para o Partido dos Trabalhadores (PT) como o ano de pior resultado da sigla no Estado de São Paulo, seu berço político. O desempenho do partido, que atualmente governa o País, foi ainda pior que o registrado nas eleições de 2016 e 2020, durante o auge do movimento antipetista e da crise da legenda.
Das 645 cidades paulistas, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou candidaturas próprias em 114 municípios, mas saiu vitorioso em apenas quatro: Mauá, na região do Grande ABC, e Matão, Santa Lúcia e Lucianópolis, no interior. A população total desses municípios soma 507 mil habitantes, representando apenas 1,1% dos mais de 44,4 milhões de residentes do Estado, segundo o Censo 2022.
O número de eleitos em 2024 repete o desempenho de quatro anos atrás, quando quatro dos 137 candidatos petistas em São Paulo venceram as eleições. No entanto, em 2020, o partido governava cidades com uma população total de 1,2 milhão de habitantes - Mauá, Diadema, Araraquara e Matão.
Já em 2016 foram eleitos oito prefeitos de um universo de 103 candidatos do partido — Araraquara, Barra do Chapéu, Cosmópolis, Franco da Rocha, Itapirapuã Paulista, Motuca, Nantes e Rincão —, enquanto em 2012 o PT teve seu melhor desempenho, elegendo 72 prefeitos em todo o Estado, incluindo o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na capital.
Além da redução da população governada, o partido sofreu derrotas simbólicas em várias cidades. Em Araraquara, Edinho Silva, que esteve à frente da prefeitura por dois mandatos e é cotado a assumir a presidência da legenda, não conseguiu emplacar sua sucessora. Dr. Lapena (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), venceu Eliana Honain (PT) e será prefeito da cidade pelos próximos quatro anos.
Já em Diadema, o atual prefeito José Filippi não obteve a reeleição, em um ano marcado pela maior taxa de reeleição da história. Taka Yamauchi (MDB), aliado do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceu com 47,39% dos votos, contra 45,09% de seu adversário.
Além disso, o PT não conseguiu chegar ao segundo turno em cidades onde costumava ter bom desempenho nas urnas, como Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo. Em Guarulhos, onde Lucas Sanches (PL) foi eleito no segundo turno contra Elói Pietá (Solidariedade), Alencar, candidato petista, ficou em quarto lugar, com 9,67% dos votos.
Em Osasco, onde a eleição foi definida ainda no primeiro turno com vitória de Gerson Pessoa (Podemos), Emídio de Souza ficou em segundo, com 15,07% dos votos. Em São Bernardo do Campo, o petista Luiz Fernando ficou em terceiro lugar, com 23,09% dos votos. Por lá, Marcelo Lima (Podemos) venceu Alex Manente (Cidadania) no segundo turno.
Na Grande São Paulo, a única vitória do PT foi em Mauá, onde Marcelo Oliveira foi reeleito com 45,13% dos votos, vencendo Atila (União) no segundo turno. Em 2008, quando elegeu 60 candidatos no Estado, o partido venceu em 11 cidades da região. Quatro anos depois, caiu para seis. Em 2016, despencou para uma e, quatro anos atrás, os petistas venceram em duas cidades.

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