Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PT fará festa junina com presença de Lula e convites de R$ 300 a R$ 5 mil
Receita para o partido

PT fará festa junina com presença de Lula e convites de R$ 300 a R$ 5 mil

Partido quer usar ocasião para arrecadar fundos para projetos de formação política; programação faz parte de uma série de eventos para diversificar fontes de receitas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2023 às 15:20

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 15:20

SÃO PAULO - O PT fará uma festa junina em 1º de julho em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de membros da cúpula do governo federal.
Haverá três faixas de convites, custando R$ 300, R$ 1.000 e R$ 5 mil. "Depende da disposição em ajudar o partido", diz a secretária de Finanças da legenda, Gleide Andrade.
A renda será destinada a projetos de formação política do PT. Serão disponibilizados 500 convites para o evento, que ocorrerá no Minas Brasília Tênis Clube, na capital federal. Haverá atrações musicais ainda a serem anunciadas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante festa junina na Granja do Torto durante mandato anterior, em 2010
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em festa junina na Granja do Torto, durante mandato anterior, em 2010 Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A festa junina é parte de uma série de eventos que o PT vem promovendo para diversificar suas fontes de receitas. Em janeiro, o partido vendeu kits com objetos como camiseta e copo durante a posse de Lula, e no mês seguinte, convites para jantar em homenagem ao aniversário do partido.
"A ideia é que os petistas e simpatizantes do partido que estão em Brasília possam socializar e confraternizar. A vida na cidade é muito tensa, esses momentos de descontração são importantes", diz a secretária.
Em seus mandatos anteriores, Lula organizava festas juninas na Granja do Torto, mas restritas apenas a membros do governo.

Veja Também

Lula confirma indicação de Zanin ao STF: 'Será um excepcional ministro'

PF mira aliados de Lira em operação que investiga fraude com kit robótica

MP dos Ministérios no limite do prazo: Lula está emparedado pelo Congresso?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PT Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados