Protesto contra Lula em Guarapuava ocorreu em 2018 e  ex-presidente não estava no local

Lula não visita a cidade paranaense de Guarapuava há pelo menos 10 anos, segundo a sua assessoria Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo de dois minutos publicado no YouTube no dia 3 de abril deste ano com o título “Lula passa vergonha em Guarapuava; recepção calorosa ao petista”. O autor da publicação fala sobre um protesto contra o ex-presidente ocorrido no Paraná. São apresentadas imagens da manifestação. Ele também afirma que o ataque sofrido contra uma caravana de Lula naquele estado foi simulado e que o político deixou de fazer campanha em locais abertos por medo de atentados. O conteúdo também circula no WhatsApp.

Onde foi publicado: YouTube e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que cita uma manifestação contra o ex-presidente Lula na Câmara de Vereadores de Guarapuava, no Paraná, como se o episódio tivesse ocorrido recentemente. Na publicação, o autor afirma que o grupo recebeu o ex-presidente aos gritos de “Lula ladrão, teu lugar é na prisão”, mas o protesto aconteceu em 2018 e o político não estava presente.

Além da falta de contextualização das informações sobre o protesto, o fato do conteúdo ter sido publicado em 3 de abril deste ano também corrobora a ideia enganosa de que se trata de um acontecimento atual.

O vídeo tem cerca de 2 minutos e mostra um homem dando informações sobre o protesto contra Lula em Guarapuava, com base em um vídeo publicado anteriormente no canal Brasil Simples, também no YouTube.

O autor do vídeo mistura informações recentes com situações antigas. Ele também diz que um ataque a uma caravana de Lula foi simulado e usa este tema para afirmar que o ex-presidente se sente ameaçado e evita participar de eventos abertos. No entanto, o autor omite que o ataque aconteceu em maio de 2018

A investigação sobre o ataque foi feita pelo Ministério Público do Paraná e não foi conclusiva (a última informação sobre o tema foi divulgada em outubro de 2021). Desta forma, não é possível afirmar que o atentado foi simulado. O vídeo aqui verificado foi tirado do ar pelo YouTube no dia 8 de abril por violar as diretrizes do site.

A manifestação citada ocorreu em março de 2018 na Câmara de Vereadores de Guarapuava, cidade paranaense distante 270 quilômetros de Curitiba. Em vídeo publicado no canal do YouTube do próprio Legislativo é possível ver um grupo reunido no local gritando frases como “Lula ladrão”. Ao Comprova, a assessoria da Câmara também confirmou que o protesto ocorreu em 2018.

Lula não aparece no vídeo da Câmara e a assessoria do ex-presidente informou ao Comprova que o político não esteve no local. O PT também negou que a campanha do pré-candidato à presidência esteja limitada a eventos fechados.

Para o Comprova, enganoso é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

O que diz o autor da publicação: Questionado se sabia que o protesto é antigo, o jornalista e youtuber Toni Rodrigues se limitou a dizer que fala no vídeo que, em 2018, Lula foi mal recebido em todo o Sudeste do país. No entanto, no conteúdo aqui verificado, o autor afirma que “’Lula ladrão, teu lugar é na prisão’ são palavras de ordem que vêm sendo empregadas pelos críticos do ex-presidente desde 2018, antes da campanha eleitoral”, ou seja, Toni não deixa claro que o protesto aconteceu há 4 anos.

Como verificamos: Primeiro a equipe tentou confirmar a veracidade do protesto citado no vídeo. A partir da busca reversa das imagens feita pela plataforma : Primeiro a equipe tentou confirmar a veracidade do protesto citado no vídeo. A partir da busca reversa das imagens feita pela plataforma Invid , foi possível encontrar dois vídeos que mostram o protesto, ambos publicados em 2018.

Em um segundo momento, a reportagem encontrou, por meio de busca no YouTube, um v ídeo da sessão da Câmara de Vereadores de Guarapuava do dia 26 de março de 2018, que mostra a manifestação por outro ângulo. Na página do Legislativo do município paranaense, foi localizada a ata da referida sessão.

Também entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Guarapuava, com a assessoria de Lula e com Toni Rodrigues, autor do vídeo verificado.

Manifestação citada no vídeo ocorreu em 2018

A manifestação na Câmara de Guarapuava ocorreu em 26 de março de 2018. A data e a realização do protesto foram confirmadas pela Casa, que informou que imagens do protesto a partir de outro ângulo podem ser vistas no vídeo da sessão do dia 26, publicado no canal do YouTube do próprio Legislativo

Na transmissão, a partir de 1:12:20, é possível escutar os manifestantes gritarem palavras de ordem contra Lula, após o discurso de uma vereadora petista. O áudio é semelhante ao do vídeo aqui verificado. Os brados se repetem em 1:40:30 e 1:44:35.

Uma matéria publicada no site da Câmara e a ata da sessão parlamentar também comprovam que, naquela data, ocorreram manifestações contrárias e favoráveis ao ex-presidente por conta da votação de uma Nota de Repúdio à presença de Lula em Guarapuava, apresentada pelo vereador Valdomiro Batista e aceita pela maioria dos parlamentares. Na época, Valdomiro era filiado ao PRB, partido que passou a se chamar Republicanos em 2019.

Além disso, a partir da busca reversa dos frames do vídeo verificado, feita pela plataforma Invid , foi possível encontrar pelo menos outras duas publicações (aqui aqui ) que mostram o protesto, ambas publicadas em 2018.

Lula não esteve em Guarapuava em 2018

Ao Comprova, a assessoria de Lula informou que o ex-presidente não visita Guarapuava há pelo menos 10 anos.

A assessoria do ex-presidente nega que os atentados e ataques com tiros e pedras à caravana de Lula foram simulados.

A passagem por Guarapuava fazia parte do projeto Lula pelo Brasil, em que o ex-presidente percorreu Minas Gerais, além das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país entre os dias 19 e 28 de março de 2018 . Na época, a viagem pelo Sul, que cobriu 3 mil quilômetros e 18 cidades, causou muitos protestos e ataques à comitiva ( 1 2 ).

No Paraná, foram registrados confrontos e agressões durante a visita do ex-presidente. Ele encerrou a caravana na Praça Santos Andrade, em Curitiba.

Quem é o autor do vídeo

Toni Rodrigues é um jornalista, radialista e escritor nascido em Piripiri, no Piauí, em 1967. Em seu canal do YouTube, que tem 55,7 mil inscritos, ele costuma publicar conteúdos sobre política e críticas ao ex-presidente Lula e ao PT.

Em vídeos anteriores, que no geral utilizam títulos sensacionalistas, o youtuber afirmou que as cantoras Pabllo Vittar e Marina Sena fizeram campanha política antecipada e cometeram um crime ao se manifestarem a favor de Lula no festival Lollapalooza e que o ex-presidente deveria passar por um exame mental por conta de uma fala sobre a guerra na Ucrânia.

Toni Rodrigues também compartilha os materiais em um site e em suas redes sociais. No Facebook, sua página conta com 1,3 mil seguidores, enquanto no Instagram e no Twitter ele possui 3 mil e 4 mil seguidores, respectivamente.

Por que investigamos: O Comprova verifica conteúdos sobre a pandemia, políticas públicas e eleições que viralizaram nas redes sociais. Neste caso, o vídeo tira de contexto uma informação antiga para embasar a sua percepção sobre um pré-candidato à Presidência. Ele também traz informações falsas.

No contexto atual de polarização política e com o crescente número de fake news, é importante investigar esse tipo de conteúdo viral, que pode contribuir tanto para difamar determinado candidato quanto favorecer seu oponente.

Alcance da publicação: Até o dia 7 de abril de 2022, o vídeo publicado por Toni Rodrigues teve mais de 100 mil visualizações, 11 mil curtidas e 860 comentários. No dia 8 de abril, a equipe constatou que o vídeo foi tirado do ar pelo YouTube por violar regras do site. Já o conteúdo do canal Brasil Simples alcançou 19 mil visualizações, 2 mil curtidas e 162 comentários. O vídeo continua publicado.