Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Primeiro fim de semana com 'toque de restrições': SP aplica 286 multas
Governo João Doria

Primeiro fim de semana com 'toque de restrições': SP aplica 286 multas

Estes locais foram foram flagrados descumprindo a nova regra de restrição de circulação, horários de funcionamento ou as que preveem uso obrigatório de máscaras e distanciamento social

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 18:43
O governador do Estado de São Paulo, João Doria, participa de Entrevista (presencial + virtual) com Wall Street Journal com Shamanta Person.
O governador do Estado de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governo João Doria (PSDB) afirmou que 286 estabelecimentos foram multados no estado de São Paulo, entre as noites de sexta-feira (26) e domingo (28), por causa de descumprimento de regras do "'toque de restrição".
Estes locais foram foram flagrados descumprindo a nova regra de restrição de circulação, horários de funcionamento ou as que preveem uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.
A medida, implantada pela gestão João Doria (PSDB) para coibir aglomerações das 23h às 5h, entrou em vigor no dia 26 de fevereiro e vale até 14 de março.
A restrição de circulação se aplica a qualquer atividade não essencial e aglomeração em espaços coletivos, como estabelecimentos comerciais, bares, baladas e restaurantes dentro dos critérios estabelecidos pelo Plano SP.
Em um dos flagrantes, um baile para terceira idade, que reunia mais de 190 idosos, foi encerrado entre a noite deste sábado (27) e madrugada de domingo (28), na Penha, zona leste da capital paulista.
O descumprimento das regras sujeita os estabelecimentos a autuações com base no Código Sanitário, que prevê multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, que é obrigatória, a multa é de R$ 5.278 por estabelecimento, por infrator. As pessoas sem a proteção facial em espaços coletivos também podem ser multadas em R$ 551.
Segundo o Procon, as equipes de fiscalização vistoriaram 105 estabelecimentos que prestam atividade não essencial e autuaram 41 deles por desrespeito à regra de restrição de circulação entre 23h e 5h, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.
As empresas flagradas, diz o Procon, podem ser multadas em até R$ 10,2 milhões, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Em São Bernardo do Campo, no ABC, a Guarda Civil Municipal disse ter dispersado um pancadão com cerca de 200 pessoas na noite deste domingo, na região do Cafezal, no bairro Montanhão. Um veículo utilizado como carro de som na festa foi apreendido e levado ao pátio municipal.
São Bernardo é uma das cinco cidades do ABC que iniciaram lockdown noturno no último sábado, que vai até o próximo dia 7, com restrições de circulação e funcionamento de serviços.

Veja Também

Santa Catarina vai transferir 15 pacientes com Covid-19 para o ES

ES anuncia abertura de 158 novos leitos para Covid-19 até abril

O que fazer caso não consiga agendar a vacina contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) João Doria Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados