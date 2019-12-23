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Fiscalização

PRF deve retomar nesta segunda-feira uso de radares móveis nas estradas

Os equipamentos foram recolhidos em agosto, após despacho do presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 15:24

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 15:24

Uso de radares móveis voltam a ser obrigatórios Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Termina nesta segunda-feira (23) o prazo para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) retome o uso de medidores de velocidade móveis e portáteis nas estradas.
No dia 11 de dezembro, a Justiça Federal atendeu a um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade.
A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na última quarta-feira (18).

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O TRF1 negou recurso da União e entendeu que não há motivos para anular a decisão da 1ª instância da Justiça Federal em Brasília, que determinou a retomada do uso de medidores de velocidade móveis e portáteis.
Os equipamentos móveis foram recolhidos em agosto, após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro.
Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.
A Polícia Rodoviária havia pedido mais prazo para adotar medidas do ponto de vista logístico, contratual, administrativo, além de dar orientações em caráter nacional.
Com informações de Agência Brasil

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