Pretos no Enem: saiba como ajudar a pagar inscrição de estudantes negros

De acordo com Luan Alencar, um dos 60 voluntários que estão organizando a ação, o único critério é a confiança mútua  e quem se identifica como uma pessoa negra e não conseguiu pagar a inscrição no Enem, basta entrar em contato com o grupo. " A partir disto, o pagamento será feito de acordo com a quantidade de voluntários que forem chegando. Não há transferência de dinheiro, taxa ou qualquer movimentação financeira. O que existe é a emissão do boleto de inscrição do Enem que checamos a autenticidade e o pagamos esse boleto, detalhou.