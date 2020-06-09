Pretos no Enem: saiba como ajudar a pagar inscrição de estudantes negros

Em meio a protestos em todo o mundo contra o racismo, surge no Brasil uma iniciativa espontânea, voluntária e prática para ajudar pessoas negras de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.
A ação, com objetivo de pagar inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o "Pretos no Enem" ajuda aqueles que não conseguiram quitar sua inscrição, contribuindo com esse passo para o ingresso dessas pessoas na universidade. A ação é 100% voluntária.
Até a manhã desta segunda-feira (8), mais de 20 mil voluntários já tinham se disponibilizado a pagar inscrições. Para se voluntariar, é preciso preencher um formulário, que contém apenas dois itens (quantos boletos quer pagar e contato).
De acordo com Luan Alencar, um dos 60 voluntários que estão organizando a ação, o único critério é a confiança mútua e quem se identifica como uma pessoa negra e não conseguiu pagar a inscrição no Enem, basta entrar em contato com o grupo. " A partir disto, o pagamento será feito de acordo com a quantidade de voluntários que forem chegando. Não há transferência de dinheiro, taxa ou qualquer movimentação financeira. O que existe é a emissão do boleto de inscrição do Enem que checamos a autenticidade e o pagamos esse boleto, detalhou.
O próximo passo da ação é receber os boletos a serem pagos, o que já começou a acontecer. Para fazer a conexão entre os voluntários que vão pagar o boleto e as pessoas a serem beneficiadas estão sendo fechadas parcerias, também voluntariamente, com instituições educacionais para este fim. As pessoas que se encaixam no perfil a ser ajudado também podem entrar em contato individualmente apenas por mensagem direta no Instagram @pretosnoenem. Também pode manter contato no twitter @pretosnoenem e no site www.pretosnoenem.com. O prazo para quitar o boleto de R$ 85 termina nesta quarta-feira (10).
COMO AJUDAR
- Os voluntários preenchem um formulário, onde informam a quantidade de boletos que poderão arcar;
- Preenchido o formulário, seus nomes vão para uma planilha onde é feito o controle de quantas inscrições estão com promessa de serem pagas;
- Quando alguém enviar o boleto solicitando o pagamento, a organização vai na planilha e escolhe o nome de um voluntário. Esse voluntário efetua o pagamento e manda o comprovante para a organização.
PRECISO DE AJUDA PARA PAGAR MEU BOLETO. COMO FAÇO?
- Basta mandar uma mensagem para @pretosnoenem (Instagram);
- Com o boleto em mãos, a organização entra em contato com algum dos voluntários, que pagará a inscrição e o comprovante do pagamento é enviado ao aluno beneficiado.
COMO SURGIU A INICIATIVA
Pretos no Enem nasceu na rede social Twitter, por meio de uma provocação da jornalista e podcaster cearense Lyara Vidal (@friviao) sobre o tema. Integrantes e apoiadores do podcast Budejo (@budejopodcast) criaram um grupo no aplicativo de mensagens Telegram, onde já estão 60 pessoas contribuindo com desenvolvimento da iniciativa coletivamente e voluntariamente. O movimento ganhou adesão de outros podcasters e apoiadores cearenses, como o Indo e Voltando (@indoevoltando) e SerifaCast (@andrehjc) e Chá com Rapadura (@chacomrapadura), tomando a proporção de apoio de pessoas e instituições de todo o Brasil, após a repercussão nas redes sociais.