Presos que aparecem em vídeo não são ex-membros da Suprema Corte de El Salvador Crédito: Reprodução X/Arte A Gazeta

Conteúdo investigado: com pessoas de roupas brancas e as mãos para trás na frente de um painel com a sigla “FGR” é compartilhado com legendas que afirmam que seriam membros da Suprema Corte de El Salvador. O comentário atribui a suposta prisão de ex-membros do judiciário ao governo de Nayib Bukele. Vídeo com pessoas de roupas brancas e as mãos para trás na frente de um painel com a sigla “FGR” é compartilhado com legendas que afirmam que seriam membros da Suprema Corte de El Salvador. O comentário atribui a suposta prisão de ex-membros do judiciário ao governo de Nayib Bukele.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Publicação engana ao dizer que membros da Suprema Corte de El Salvador foram presos. As pessoas que aparecem nas imagens são suspeitas de corrupção em caso envolvendo a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L (Cosavi), que atua como instituição financeira de crédito no país.

Pela marca d’água que aparece no vídeo da publicação desinformativa também é possível encontrar a notícia no canal “Noticiero El Salvador” no Youtube. A matéria aparece a partir do minuto 5 com a chamada em espanhol “autoridades presentan a los procesados por defraudación pública y lavado de dinero y activos en cooperativa (autoridades apresentam os processados ​​por fraude pública e lavagem de dinheiro e ativos em cooperativa, em português).

A reportagem tentou contato com dois perfis do X que publicaram conteúdo sobre o assunto. Um deles não respondeu e o outro não permite envio de mensagens.

Para o Comprova, enganoso é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Duas postagens sobre o tema já somam 450,1 mil visualizações e 4,1 mil compartilhamentos.

Fontes que consultamos: Pela indicação da marca d’água no vídeo, procuramos as redes sociais e o canal do Youtube do “Noticiero El Salvador”. Além disso, buscamos informações sobre o fato em sites e veículos de imprensa do país.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984