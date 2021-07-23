Presidente propaga discurso governista em TV Pública e rádios

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

No momento mais difícil do mandato, o presidente Jair Bolsonaro desencadeou nos últimos dias nova estratégia de comunicação, menos dependente das redes sociais e voltada a dar mais capilaridade ao discurso governista.

Desde que deixou no domingo (18) o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo , onde se tratou de uma obstrução intestinal, o presidente concedeu cinco entrevistas. Uma à TV Brasil, emissora do governo federal , e quatro a rádios --uma delas ao programa Voz do Brasil, também estatal.

Em geral, as entrevistas tiveram perguntas pouco críticas e um ambiente que deixou o mandatário confortável para defender --sem questionamentos-- pautas caras ao bolsonarismo, como o chamado tratamento precoce contra a Covid e a suposta falta de segurança das urnas eletrônicas.

As conversas com as rádios deram ainda a Bolsonaro a oportunidade de divulgar obras do governo nos locais onde as emissoras estão, em um esforço de difusão de notícias positivas pelo país.

O presidente escolheu a TV Brasil para iniciar a nova rodada de entrevistas.

Na noite de segunda-feira (19), ele aproveitou a conversa com a emissora para anunciar sua intenção de vetar o fundão eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso.

A entrevista, sem contrapontos, ainda deu ao presidente a oportunidade de criticar governadores e ressaltar as transferências feitas pela União a estados para o combate da pandemia da Covid-19.

Em uma emissora oficial, o presidente não se deparou com perguntas sobre denúncias de irregularidades que têm surgido na CPI da Covid

Com o avanço das investigações, o presidente se vê envolvido em uma crise política. A popularidade do mandatário tem caído em recentes pesquisas de opinião pública, como em levantamento Datafolha.

Em determinado momento, a entrevistadora lhe perguntou sobre o que ele vinha percebendo no "contato mais direto com a população".

"Só quem está no meio do povo e sabe o que ele sente e entende as suas necessidades", respondeu Bolsonaro.

No dia seguinte, o presidente inaugurou uma sequência de entrevistas a rádios. Na manhã de terça-feira (20), ele falou com a rádio Itatiaia, com sede em Belo Horizonte

Bolsonaro também divulgou na entrevista a realização de obras em Minas Gerais , como a duplicação da BR-381. "É uma obra de duplicação de Belo Horizonte a Governadores Valadares. Vai ajudar em muito aí a logística de Minas Gerais."

O modelo foi repetido em outras entrevistas a rádios ao longo da semana: a mistura de temas de repercussão nacional, como a reforma ministerial, com notícias sobre as localidades das emissoras.

Na noite de terça, ele apareceu na Voz do Brasil sob a justificativa de comemorar os 86 anos do programa. "Temos dificuldades com parte da grande mídia, temos dificuldades com uma CPI que está funcionando no Parlamento", disse.

"O desgaste existe, mas temos a consciência, a tranquilidade que venceremos esta fase também", ele afirmou.

Nesta quinta (22), Bolsonaro foi entrevistado pela rádio Banda B, que alcança Curitiba e região metropolitana.

Na ocasião, ao ser questionado sobre seu relacionamento com o governador Ratinho Júnior (PSD), ele tratou dos investimentos de Itaipu Binacional no estado.

Recorrer a rádios regionais não é uma estratégia nova para presidentes.

O expediente foi amplamente usado por antecessores de Bolsonaro, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em razão da ampla capilaridade das emissoras.

O petista mantém a estratégia de dar entrevistas a rádios inclusive atualmente, como provável adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022

As últimas pesquisas de opinião apontam favoritismo de Lula . O ex-presidente ampliou vantagem nas intenções de voto para 2022 e cravou 58% a 31% no 2º turno, de acordo com pesquisa mais recente do Datafolha.

Bolsonaro considera parte da imprensa de alcance nacional adversária do governo. Tradicionalmente, ele concentra sua comunicação nas redes sociais --ao falar com as rádios, transmite ao vivo as conversas em suas plataformas.

Ele costuma fazer anúncios relevantes em seus perfis no Facebook e no Twitter. Divulga diariamente, por meio de um site bolsonarista, vídeos das conversas que mantém com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada.

Com a aproximação das eleições do ano que vem, conselheiros do mandatário avaliam que concentrar as aparições de Bolsonaro apenas nas redes sociais não é suficiente.