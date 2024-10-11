Presidente do PT diz que volta de doações de empresas para campanhas é 'grave retrocesso'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou nesta sexta-feira (11) a intenção de membros da cúpula do Congresso de se discutir a volta de doações eleitorais de empresas, proibidas em 2015.

"Trazer de volta as doações de empresas para campanhas eleitorais seria grave retrocesso. Caixa 2 e compra de votos são crimes que devem ser enfrentados e punidos com rigor. Simples assim. O financiamento público é um avanço democrático contra a influência do poder econômico na política.", escreveu Gleisi em publicação na rede Bluesky.

Em entrevista à Folha de S.Paulo na semana passada, o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), defendeu a volta das doações e a redução da verba pública destinada ao Fundo Eleitoral.

Para algumas lideranças partidárias e outras autoridades, o fundo eleitoral, abastecido com verba pública, não foi bem assimilado pela população e ainda provocou novas distorções no financiamento das campanhas.