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Pandemia

Prefeitura demite três funcionários que se recusaram a tomar vacina contra Covid

De acordo com a Controladoria Geral do Município, os funcionários descumpriram decreto que torna a imunização obrigatória para servidores da administração municipal, direta e indireta

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2021 às 17:26
Vacinas
Frascos das vacinas Coronavac, Astrazeneca, e Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de São Paulo exonerou três funcionários que se recusaram a tomar a vacina contra Covid-19. As dispensas foram publicadas no Diário Oficial neste sábado (30).
De acordo com a Controladoria Geral do Município, os funcionários descumpriram decreto que torna a imunização obrigatória para servidores da administração municipal, direta e indireta.
A prefeitura fez um cruzamento de dados entre a folha de funcionários e o registro das doses aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Os servidores que residem fora da capital paulista, ou tomaram as doses da vacina em outro município, terão que apresentar o comprovante.
O passaporte da vacina se tornou obrigatório para entrar no edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, desde a última quinta-feira (28).
"A comprovação da vacina é uma medida que tem como objetivo garantir a segurança dos funcionários e da população imunizada", informou a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em nota.
A obrigatoriedade da vacina só não vale para os funcionários que apresentarem atestado médico que justifique o impedimento para serem imunizados.

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