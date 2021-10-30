Covid-19: ES registra 12.915 mortes e tem 606.950 casos confirmados

ES chega a 12.915 mortes pela Covid-19 Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.769. Na sequência, aparece Vila Velha (76.188), seguida por Vitória (66.397) e Cariacica (45.885). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.718), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.434 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.680. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.931 contaminações.

Até este sábado, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 583.348, com acréscimo de 293 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.166.473 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.073.331 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.648 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única.