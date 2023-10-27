Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura de Curitiba cobra Sergio Moro na justiça por IPTU atrasado
Ação judicial

Prefeitura de Curitiba cobra Sergio Moro na justiça por IPTU atrasado

A dívida, de R$ 2.750,70, é referente ao ano de 2022; o senador foi notificado para efetuar o pagamento em 5 dias, ou terá o nome incluído no cadastro de devedores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2023 às 21:06

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 21:06

A Prefeitura de Curitiba entrou com uma ação judicial para cobrar R$ 2.750,70 em IPTU atrasado do senador Sergio Moro (União-PR) e de sua mulher, a deputada Rosângela Moro (União-SP). O valor em aberto é referente ao ano de 2022.
O juiz Plínio Augusto Penteado de Carvalho, da 2.ª Vara de Execuções Fiscais de Curitiba, mandou notificar o casal para o pagamento da dívida em até cinco dias.
Sérgio Moro
Justiça determinou a inclusão de Sergio Moro no cadastro de devedores, caso o senador não regularize o pagamento Crédito: Carlos Alberto Silva
"Cite-se o executado, por carta com aviso de recebimento (AR), consoante requerimento inicial para, no prazo legal de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida com os juros, multa e outros encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução nomeando bens à penhora", escreveu.
A decisão autoriza a inclusão do senador e da deputada no Serasajud, cadastro de devedores, se o dinheiro não for depositado no prazo. "A qualquer tempo, havendo requerimento pelo exequente de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes, resta tal pleito desde logo deferido", escreveu o magistrado.
Outras medidas mais gravosas, como o bloqueio de contas bancárias e até a penhora do imóvel, também foram autorizadas de antemão.
Moro e Rosângela tem um apartamento de quatro quartos e 163 metros quadrados no bairro Bacacheri.
COM A PALAVRA, O CASAL MORO
Procurado pela reportagem, o casal informou que não vai comentar a ação.

LEIA MAIS 

Exército prende 17 militares por furto de metralhadoras em SP

A 10 dias do Enem 2023, o que estudar de última hora?

Bancos podem tomar imóveis de devedores em 30 dias

Estados decidem subir ICMS de combustíveis a partir de 2024

Senado aprova desoneração da folha de pagamentos; texto vai à sanção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sergio Moro Curitiba (PR) IPTU
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados