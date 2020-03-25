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Coronavírus

Prefeitos cobram 'comando sério' e recomendam manter isolamento

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que representa os prefeitos e os municípios brasileiros, considerou que Bolsonaro agiu de forma inconsequente

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:23
Além das críticas de governadores ao discurso em que o presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim do isolamento social como estratégia de contenção do novo coronavírus, prefeitos também se manifestaram de forma contrária à postura do chefe do Executivo.
Bolsonaro contraria o próprio Ministério Saúde e pede fim do
Bolsonaro contraria o próprio Ministério Saúde e pede fim do "confinamento em massa" Crédito: Reprodução da TV
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que representa os prefeitos e os municípios brasileiros, considerou que Bolsonaro agiu de forma inconsequente, mesmo estando preocupado com o futuro da economia. Para a entidade, o presidente trouxe "insegurança e intranquilidade" à população.
"A Federação brasileira, cooperativa por excelência, precisa contar com um comando geral organizado, sério e capaz de contemplar as diversas dificuldades que o país enfrenta; no entanto, não é, infelizmente, o que está acontecendo", diz a nota divulgada pela CNM, nesta quarta-feira (25)

CALAMIDADE

A manifestação também frisou que os gestores municipais têm preocupação com o impacto econômico da pandemia, mas que o momento é de cuidar da saúde da população, em especial a dos idosos. Por isso, a entidade recomenda que os prefeitos editem decretos de calamidade pública com regras para o comportamento das pessoas.
"Está comprovado que as medidas de isolamento social tardiamente implementadas levam à situação de caos na saúde pública e que os sistemas de saúde não têm como atender ao mesmo tempo um grande número de infectados; logo, é fundamental prevenir. Isolar, parar tudo o que não seja essencial, é prevenir, pois evita a circulação de pessoas e do vírus", frisou a entidade.

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