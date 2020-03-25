Prefeito de Porto Alegre anuncia primeira morte por covid-19 na cidade

O prefeito de Porto Alegre (RS), Nelson Marchezan Jr. (PSDB), confirmou na madrugada desta quarta-feira (25) a primeira morte por Covid-19 na cidade. Segundo ele, a vítima é uma mulher de 91 anos que estava na UTI.
"Lamentamos muito, esperamos que nossas medidas possam evitar que isso seja uma constante em nossa cidade. Mas precisamos de todos. Isso não é uma questão jurídica, ideológica. É uma questão de saúde", disse.
Oito pacientes contaminados pelo coronavírus estão em UTIs de Porto Alegre e outras 26 pessoas estão internadas com a suspeita.
"O momento é muito grave, precisamos da conscientização e participação de todos", afirmou Marchezan.