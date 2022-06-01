Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Preço de máscara PFF2 volta ao patamar pré-pandemia
Queda

Preço de máscara PFF2 volta ao patamar pré-pandemia

O novo patamar de preço já havia sido praticado no fim de 2021, quando algumas cidades flexibilizaram o uso da proteção, mas voltou a subir no início do ano

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 18:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2022 às 18:07
O preço médio unitário das máscaras PFF2 voltou ao patamar anterior à pandemia, segundo a Animaseg (associação que reúne a indústria de segurança do trabalho). Os fabricantes, que chegaram a vender o produto por R$ 3 a R$ 9 nos momentos de pico da Covid, agora comercializam por R$ 1, em média, diz Raul Casanova Júnior, diretor-executivo da entidade.
O novo patamar de preço já havia sido praticado no fim de 2021, quando algumas cidades flexibilizaram o uso da proteção, mas voltou a subir no início do ano, com o avanço da ômicron. 
Máscaras do tipo N95 ou PFF2 são as mais indicadas contra a Covid-19
Máscaras do tipo N95 ou PFF2 são as mais indicadas contra a Covid-19 Crédito: Shutterstock
Segundo Casanova, a demanda também caiu. Ele diz que não espera efeitos significativos na indústria após a recomendação do Comitê de Contingência da Covid-19, do governo de São Paulo, para voltar a usar a proteção em locais fechados.
Os fabricantes têm se organizado para escoar parte da produção para o exterior depois que o governo anunciou o fim da emergência sanitária, que proibia a exportação de insumos usados no enfrentamento da Covid.

Veja Também

OMS alerta sobre aumento de mortes por Covid-19 nas Américas

Comitê da Covid em SP volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados

Covid-19: mesmo com alta de casos, mortes caem 67% no ES em maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Campanha de vacinação Máscara de proteção facial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados