Preço alimentos cresceu muito e não foi por causa de imposto, diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

Nos últimos meses, o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem sido um dos principais motivos de críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos governadores, principalmente ao governador paulista.

Em diversas oportunidades, ao ser questionado por apoiadores sobre as altas de preços nos alimentos e combustíveis, Bolsonaro pediu que governadores fossem cobrados sobre o tema.

Em uma de suas conversas com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente, ao acusar Doria de aumentar impostos durante a pandemia, disse que o Estado dava um "péssimo exemplo"

Apesar de a reforma fiscal aprovada no último ano em São Paulo não permitir a taxação de produtos da cesta básica, Bolsonaro afirmou que "São Paulo aumentou barbaramente (imposto sobre) produto da cesta básica, lamentavelmente. Uma barbaridade".