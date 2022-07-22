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Ensino superior

Prazo para instituições aderirem ao ProUni termina hoje

Programa oferece bolsas com 100% e 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação; já são mais de 540 mil candidatos inscritos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 jul 2022 às 16:31

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 16:31

Termina hoje (22) o prazo para as instituições de ensino superior aderirem ao Programa Universidade Para Todos (ProUni), que oferece bolsas a estudantes sem diploma de nível superior, bem como para professores de escolas públicas que já tenham alguma graduação.
As bolsas oferecidas pelo ProUni podem ser integrais - 100% do valor da mensalidade do curso - ou parciais - 50% do valor da mensalidade do curso -, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições devem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Ontem (21), o ministro da Educação, Victor Godoy, informou que no primeiro semestre o ProUni registrou 544.755 candidatos, e que o programa oferece 273.001 bolsas, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. As bolsas foram oferecidas para um total de 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições privadas de ensino superior em todos os estados e no Distrito Federal.
O ProUni foi criado em 2004 com o objetivo de aumentar a quantidade de estudantes brasileiros de baixa renda na graduação. Podem concorrer às bolsas integrais estudantes oriundos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo, e às bolsas parciais aqueles com renda familiar de até 3 salários mínimos.

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