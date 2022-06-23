Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall 2022

Instituição de ensino investe em formação técnica para a indústria 4.0

A tradição do Senai na oferta de cursos garante a experiência e a qualidade, mas não se contrapõe aos avanços tecnológicos

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:16

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:16
Senai; educação profissional; curso profissionalizante; curso técnico
A premissa do Senai é gerar oportunidades e tornar as indústrias mais competitivas com profissionais qualificados Crédito: Divulgação/Senai
Com uma trajetória de 70 anos no Espírito Santo, o Senai acumula experiência na formação técnica, com cursos de qualidade e que atendem às demandas do mercado capixaba. Mas a tradição não significa comodismo; a instituição está atenta aos avanços tecnológicos, aos novos arranjos econômicos e à chamada indústria 4.0.
O diretor regional do Senai, Cláudio Marcassa, evidencia a premissa da instituição de gerar oportunidades e tornar as indústrias mais competitivas com profissionais qualificados.
“A gente tem contribuído para estimular a inovação e o desenvolvimento socieconômico do Espírito Santo, garantindo para a comunidade uma educação de qualidade, determinante na inserção das pessoas no mercado de trabalho, desde o curso de iniciação ao curso de nível técnico.”
A atuação no mercado capixaba se destaca de tal modo que o Senai alcançou, novamente, o primeiro lugar na categoria “Curso Técnico Profissionalizante” do Recall de Marcas Rede Gazeta.
Na avaliação de Marcassa, o prêmio é resultado de muito trabalho e dedicação.
“É um caminho muito focado, específico e determinado na área de educação profissional e formação de mão de obra para a indústria”.
Ser a marca mais lembrada nesse segmento é uma relação entre a tradição de sete décadas e a busca por atualização nas novas dinâmicas e transformações do setor industrial.
"Nós acompanhamos e procuramos inclusive estar sempre à frente da indústria para poder qualificar e requalificar pessoas, conforme as necessidades do segmento e do momento"
Cláudio Marcassa - Diretor regional do Senai
Marcassa valoriza a metodologia implementada pelo Senai. “Costumo dizer que é a mão na massa. Os cursos do Senai são práticos, tem que colocar a mão na massa para fazer. Isso está sempre ligado às transformações tecnológicas para poder atualizar, rever, implantar cursos, treinamentos e capacitações no nosso portfólio”, destaca.

POSICIONAMENTO

Diante da perspectiva de retomada econômica após mais de dois anos de pandemia, o diretor analisa que o posicionamento do Senai faz parte de um contexto que consolida os aprendizados dos últimos anos.
diretor regional do Senai, Cláudio Marcassa
Cláudio Marcassa destaca que os cursos oferecidos pela instituição estão ligados às transformações tecnológicas Crédito: Divulgação/Senai
“Nós estamos considerando cada vez mais capacitações para profissionais que já estão trabalhando e querem entrar nas novas tecnologias da indústria 4.0, que compreende a internet das coisas, manufatura enxuta e realidade virtual, como que isso afeta a produtividade e como os trabalhadores têm que se qualificar e requalificar.”
O desafio nesse contexto tecnológico, avalia Marcassa, não é só entrar no mercado de trabalho, mas conseguir se manter. E há ainda os que nem sequer conseguem uma oportunidade devido à falta de qualificação.
“Nós temos vagas abertas, mas temos um contraponto: milhões de desempregados. Estes não se empregam porque não são qualificados. Nós temos que quebrar essa cadeia, esse círculo vicioso e gerar um círculo virtuoso”, sentencia.
Para cumprir essa missão, o Senai conta com unidades de Norte a Sul do Estado. São nove fixas, além das móveis que percorrem o território capixaba, levando conhecimento e educação. “Temos um compromisso com a sociedade e o setor industrial, a razão da nossa existência. É uma relação de comprometimento muito forte”, finaliza o diretor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso Técnico Qualificação Profissional Senai Curso Profissionalizante Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados