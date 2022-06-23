Post mente ao afirmar que Anitta foi vaiada após críticas a Bolsonaro

O vídeo é da cantora franco-espanhola La Zowi, que discutiu com a plateia durante uma apresentação na Europa, e não da Anitta Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Um : Um vídeo que circula no TikTok e no WhatsApp diz que durante um show a cantora Anitta “foi gritar fora Bolsonaro” e falar “que Bolsonaro não seria reeleito”, o que gerou uma reação negativa do público, que jogou objetos contra ela no palco. O conteúdo insinua que o episódio ocorreu em Goiás.

Onde foi publicado: TikTok e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: É falso o vídeo que circula em redes sociais mostrando uma cantora irritada após ser xingada e ser alvo de objetos jogados no palco. O conteúdo afirma que a artista é a brasileira Anitta e que teria sido alvo da irritação do público por ter falado mal do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Levantamento do Comprova mostra que o vídeo foi gravado em maio deste ano, na Espanha, durante apresentação da cantora La Zowi , que se desentendeu com a plateia. A artista xingou o público e, em seguida, atirou um objeto contra os participantes de um festival. Em noticiários espanhóis do período é possível visualizar o vídeo original, bem como informações sobre o evento. Não há relação com Anitta ou com a política no Brasil.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 21 de junho, a postagem falsa teve quase 36 mil curtidas no TikTok e foi compartilhada mais de 6,1 mil vezes.

O que diz o autor da publicação: Como a plataforma do TikTok restringe o contato por mensagem direta apenas entre pessoas que se seguem, a interação com o autor do conteúdo foi feita via Instagram. O Comprova não obteve um retorno até o fechamento desta verificação.

Como verificamos: A partir de buscas por meio do Google, o Comprova teve acesso a conteúdos de : A partir de buscas por meio do Google, o Comprova teve acesso a conteúdos de sites com descrições sobre o vídeo da cantora La Zowi. A pesquisa também possibilitou acesso a notícias e vídeos do período em que o show foi realizado.

A apresentação de La Zowi

Alguns sites espanhóis noticiaram a performance de La Zowi. O portal Ideal destacou o problema ocorrido entre a cantora e o público. O site chegou a descrever o que a artista teria falado antes de “agredir” o público com um pedestal.

“Isqueiros, canetas…, já faço [show] há alguns anos e nunca me aconteceu. Não sei quem deixa entrar, não sei que tipo de animal [quem atirou objetos]…”, divulgou o site.

O Ideal citou ainda que as reações nas redes sociais foram imediatas e a maioria criticou quem lançou os objetos contra a cantora.

“Os artistas vêm à cidade e quatro imbecis matam a chance de termos um festival de referência. La Zowi, nós te amamos e sentimos muito”, diz trecho de perfil publicado na reportagem.

O perfil no Facebook Jaén Noticias também publicou informação sobre o episódio. Na postagem, um vídeo de outro ângulo mostra o momento em que a artista discute com a plateia e depois atira o equipamento musical.

Os comentários de seguidores se dividem entre críticas e elogios à cantora.

“Mas que pouca civilidade. Se você não gostar vai embora, ponto final. Mas respeite a garota e também respeite as pessoas que querem vê-la”, diz um comentário.

“Não se justifica o que fizeram, mas a garota desceu ao mesmo nível que eles [jogando o pedestal]”, interagiu outra seguidora.

Post TikTok

A publicação falsa foi feita a partir de um vídeo que mostra a cantora espanhola Zoe Jeannau Canto, conhecida pelo nome artístico de La Zowi, se apresentando em um show no dia 13 de maio de 2022 , no Auditório de La Alameda, no município de Jaén, na Espanha. Em determinado momento, espectadores começaram a atirar objetos na direção da artista. A motivação não foi identificada pelo Comprova, e os comentários da postagem original sugerem que quem estava presente no evento também não conseguiu contextualizar os ataques.

Em resposta, ainda no palco, a cantora espanhola disse que algumas pessoas haviam jogado canetas e isqueiros, e que esse tipo de episódio nunca havia acontecido em sua carreira. Incomodada com a situação, La Zowi pega o que parece ser um pedestal para microfone e o atira no público. Logo em seguida, interrompe a sua apresentação e deixa o palco. A performance fazia parte da programação do festival Primavera Jaén , cuja proposta musical era levar atrações ao público jovem da cidade espanhola entre março e julho deste ano.

Twitter/@koumntbf – Imagem de outro ângulo mostra La Zowi jogando pedestal no público Crédito: Divulgação/Comprova

As críticas de Anitta a Bolsonaro

Ainda no período de campanha eleitoral em 2018, a cantora Anitta começou a ser cobrada pelos seus fãs para que se posicionasse em relação aos candidatos à presidência da República naquele ano, sobretudo em relação a Jair Bolsonaro.

Em 3 de maio de 2022, Anitta postou no Twitter que teve uma conversa com o ator americano Leonardo DiCaprio “sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor”. No mesmo tuíte, ela escreveu: “Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil?”. Isso fez com que Bolsonaro respondesse às críticas da cantora com uma série de tuítes

Em entrevista à revista americana Interview Magazine, em 27 de maio, Anitta disse: “Eu só quero garantir que eu chamo a atenção para as coisas importantes. Então, se eu precisar brigar com o presidente, eu vou brigar “. Morando em Miami, nos Estados Unidos, desde 2021, a cantora expressou na mesma entrevista que colocou a sua vida em risco ao se posicionar politicamente: “Fui ao Brasil esta semana e não avisei às pessoas que estava lá por causa de algumas ameaças que estava recebendo”.

La Zowi

A cantora La Zowi tem como nome de batismo Zoe Jeanneau Canto. Ela nasceu em 1993 na França, em Paris, mas cresceu em Granada, na Espanha.

La Zowi é filha de artistas. A mãe é poetisa, e o pai, Patrice Jean Marcel Jeanneau, um guitarrista de flamenco conhecido como El Yerbita.

O gênero musical de La Zowi é o trap. Trata-se de um subgênero do rap que surgiu nos anos 2000.

Reprodução do instagram da cantora La Zowi Crédito: Divulgação/Comprova