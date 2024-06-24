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Projeto Comprova

Post engana ao afirmar que Lula foi afastado de líder em foto oficial do G7

Homem que interagiu com o petista é o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. E ele mostrava a posição determinada para Lula para a captação da imagem das autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2024 às 14:09

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 14:09

Post engana ao afirmar que Lula foi afastado de líder em foto oficial do G7
Post engana ao afirmar que Lula foi afastado de líder em foto oficial do G7 Crédito: Arte A Gazeta/Reprodução Canal Gov
Conteúdo investigado: Trecho de vídeo que mostra diversos líderes mundiais se posicionando para a foto do G7, na Itália, acompanhado da palavra “Vergonha” e do texto “Lula subiu de penetra e o segurança do rei mandou se afastar e descer o degrau. E, saiu”.
Onde foi publicado: TikTok.
Conclusão do Comprova: Publicação engana ao dizer que Lula (PT) subiu de penetra no local onde era realizada a foto oficial da cúpula do G7 e que o segurança de um rei teria mandado o presidente se afastar e descer da área destinada aos convidados do evento.
O post contém um trecho de um vídeo no qual mostra líderes mundiais se preparando para a foto oficial com os convidados da cúpula. É possível ver que Lula se aproxima do grupo e um homem de turbante vermelho aponta para o chão, orientando o presidente.
Na versão da publicação enganosa, seria uma ordem para que Lula se afastasse do homem de turbante branco, que seria um rei, e deixasse o local, o que não é verdade.
Estadão e a Reuters também checaram o post e identificaram que o homem que aparece interagindo com o brasileiro era o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e não um segurança do evento. Já o homem de turbante branco é o sheik e presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e não um rei.
vídeo completo da movimentação das autoridades mostra que Ajay Banga estava indicando o local determinado para o presidente brasileiro se posicionar para tirar uma foto com os demais participantes do evento. É possível ver que há indicações no chão para a posição de cada líder mundial.
Ao contrário do que alega a publicação, Lula posou para a foto com os demais convidados para o G7 e ficou, inclusive, ao lado do presidente dos Emirados Árabes.
Lula foi convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, para a reunião do G7, ocorrida em Borgo Egnazia, na região de Puglia, no sul da Itália. Foi a 8ª vez que o petista participou da cúpula como convidado, seis vezes nos seus dois primeiros governos e uma em 2023, no primeiro ano do terceiro mandato.
Na edição de 2024, o presidente participou de reuniões com Giorgia Meloni; com a representante da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; com o premiê da Índia, Narendra Modi; com o presidente da Turquia, Recep Erdoğan; com o presidente da França, Emmanuel Macron; além de ter um encontro com o Papa Francisco e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.
O autor do post enganoso não permite o envio de mensagens, por esta razão, não foi possível contactá-lo.
Para o Comprova, é enganoso o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 24 de junho, a publicação tinha mais de 910,3 mil visualizações, 37,6 mil curtidas e mais de 8,1 mil comentários.
Fontes que consultamos: Fizemos uma busca reversa no Google para encontrar o vídeo original e a foto oficial do G7. Também procuramos por outras checagens feitas a respeito do tema.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Comprova já verificou outras peças de desinformação sobre a viagem de Lula à Europa em junho de 2024 e mostrou, por exemplo, que o presidente não foi excluído de foto do G7 que mostra apenas os líderes dos países membros, explicou também que a visita dele e da primeira-dama Janja ao continente foi para cumprir agenda diplomática e que a diária no hotel onde o casal se hospedou custa até R$ 2,5 mil e não R$ 71 mil.

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