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2 anos

Portal gov.br já reúne mais de 110 milhões de usuários cadastrados

Nesta quinta-feira (29), o portal gov.br, que já reúne três mil serviços para o cidadão, completa dois anos. O portal é uma iniciativa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 08:23

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jul 2021 às 08:23
Tela do aplicativo Meu gov.br
Tela do aplicativo Meu gov.br Crédito: Governo Federal/ Divulgação
Um celular na mão com internet é o suficiente para que o brasileiro tenha acesso a serviços do governo 24 horas por dia, sete dias por semana. Entre eles, estão a carteira de trabalho, carteira de motorista, solicitação e recebimento do auxílio emergencial e acesso a diversos serviços do INSS. Sem enfrentar filas, gastar dinheiro com deslocamento ou impressão de papéis.
Esses são apenas alguns exemplos e vantagens do governo digital. Iniciativa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. O portal gov.br, que já reúne três mil serviços para o cidadão, completa nesta quinta-feira (29) dois anos. Nesse tempo, conseguiu fazer com que as visualizações mensais passassem de pouco mais de seis milhões – quando o portal foi criado, em agosto de 2019 – para mais de 164 milhões, em junho deste ano. Um aumento de 2542%.
Em dois anos, o portal já recebeu mais de 100 milhões de solicitações e já tem mais de 110 milhões de usuários do login único. Com ele, o cidadão tem acesso a todos os serviços digitais oferecidos pelos órgãos federais que disponibilizam informações e serviços por meio do gov.br.
economia chega a R$ 3,1 bilhões por ano, sendo R$2,3 bilhões para a sociedade e R$ 800 milhões para o governo.
“O portal simplifica o acesso e a vida de todos. Isso porque os serviços federais passam a estar disponíveis de qualquer lugar, mesmo nos mais distantes ou onde não há uma agência física de órgão ou entidade”, disse o secretário Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Sérgio Queiroz. Segundo ele, concentrar tudo em um só lugar é um dos principais diferenciais do gov.br. “Isso acaba com aquela necessidade de o cidadão ser obrigado a saber qual órgão presta qual serviço. Pra ele, o governo é um só. Então, o processo de demandar precisa ser padronizado e acessado de um só lugar.”

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Entre os aplicativos com maior número de downloads estão a Carteira Digital de Trânsito, com mais de 22 milhões e 400 mil, a Carteira de Trabalho Digital, com mais de 17 milhões e 800 mil e o Meu INSS, com mais de 11 milhões de downloads.
O aposentado Dornelles Williams de Oliveira, de 67 anos usou o aplicativo do INSS para fazer a prova de vida. "O aplicativo é muito fácil de usar e bastante seguro. Através dele realizei minha prova de vida do INSS este ano pelo celular, de forma fácil e rápida, no conforto da minha residência”, afirmou.
As empresas também se beneficiam do governo eletrônico. Segundo Queiroz, no caso delas, se destacam serviços da Receita Federal e prestação de informações via e-Social, além da obtenção de alvarás e licenças.
O secretário destacou que públicos de todas as idades usam o gov.br. “Dos jovens que participam do Enem - e que nas duas últimas edições do exame já utilizaram a identidade digital única gov.br - ao trabalhador que solicita a aposentadoria via Meu INSS.”
A maioria dos brasileiros - 62,93% - acessa o portal pelo celular. Outros 36,48% acessam pelo desktop e apenas 0,59% pelo tablet.
De acordo com Queiroz, a expectativa é chegar ao fim de 2022 com 100% dos serviços federais disponíveis em sua forma digital no portal gov.br. “É uma decisão de governo focada no cidadão e empresas.”

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