População confunde manequins com vítimas de acidente em enchente em MG

Uma forte chuva que atingiu Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixou os moradores assustados, na tarde de domingo (13). Com a enchente, vários carros foram arrastados pela correnteza. Entre eles, um veículo chamou atenção por estar com manequins dentro do veículo, que acabaram sendo confundidos com pessoas.

Carro cheio de manequins é arrastado durante chuvas em Santa Luzia, Grande Belo Horizonte, e a população aciona bombeiros achando que são pessoas mortas... pic.twitter.com/3GShcgEK3S — Berobero Correia (@BeroberoCorreia) February 14, 2022

De acordo com informações do G1 MG, o caso aconteceu próximo à Pracinha da Savassi, onde ocorre uma tradicional feirinha. No local tem um córrego que acabou transbordando. No momento da chuva, os trabalhos na feira já estavam encerrados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro com os manequins pertence a uma vendedora que estava recolhendo o material quando foi surpreendida com a correnteza. Ela conseguiu sair do carro, porém, o veículo foi levado pela força das águas e colidiu contra uma ponte.