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Carro arrastado

População confunde manequins com vítimas de acidente em enchente em MG

Carro foi arrastado após forte chuva na Grande Belo Horizonte; apesar do susto, não houve vítimas, apenas prejuízos materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:55

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:55

Uma forte chuva que atingiu Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixou os moradores assustados, na tarde de domingo (13). Com a enchente, vários carros foram arrastados pela correnteza. Entre eles, um veículo chamou atenção por estar com manequins dentro do veículo, que acabaram sendo confundidos com pessoas.
De acordo com informações do G1 MG, o caso aconteceu próximo à Pracinha da Savassi, onde ocorre uma tradicional feirinha. No local tem um córrego que acabou transbordando. No momento da chuva, os trabalhos na feira já estavam encerrados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro com os manequins pertence a uma vendedora que estava recolhendo o material quando foi surpreendida com a correnteza. Ela conseguiu sair do carro, porém, o veículo foi levado pela força das águas e colidiu contra uma ponte.
Ao ver o carro, moradores da região acionaram os bombeiros e chegaram a afirmar que viram pessoas dentro do veículo, mas ao chegar ao local, foi verificado que eram apenas os manequins. 

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