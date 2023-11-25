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Violência

Policial que investigava milícias é morta a tiros no Rio de Janeiro

Vaneza Lobão, 31, recebeu tiros de fuzil disparados por criminosos encapuzados em um carro preto; ela abria a garagem de casa para entrar com veículo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2023 às 13:58

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 13:58

Uma policial militar foi morta na porta de sua casa, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, durante a noite desta sexta-feira (24). A cabo Vaneza Lobão, 31, recebeu tiros de fuzil disparados por criminosos encapuzados em um carro preto, segundo a Delegacia de Homicídios, que assumiu o caso. Ela abria sua garagem para entrar com veículo por volta das 21h30.
Vaneza trabalhava há dez anos em um setor dedicado à investigação de milicianos e contraventores na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar.
Foram realizadas diligências em Santa Cruz para tentar localizar os suspeitos na madrugada deste sábado (25). Na ação, policiais prenderam um miliciano, encontrado com uma arma. Os agentes dizem, porém, não ser possível confirmar se o homem participou do homicídio.
Vaneza Leitão, PM morta no Rio de Janeiro
Vaneza Leitão, PM morta no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Facebook
Investigadores buscam agora imagens de câmeras de segurança e possíveis testemunhas a fim de esclarecer a motivação e a autoria do crime.
O Disque Denúncia divulgou um cartaz para colaborar no inquérito. São oferecidos R$ 5 mil por informações que ajudem a identificar os atiradores.
Com o assassinato de Vaneza, sobe para 52 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado do Rio de Janeiro em 2023. Foram 46 membros da Polícia Militar, três da Polícia Penal, um da Polícia Civil, um do Corpo de Bombeiros e um da Guarda Municipal.

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