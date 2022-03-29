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Operação Shield

Polícia prende suspeito de planejar atentados no Distrito Federal

Durante o cumprimento das buscas, os policiais encontraram uma arma de fogo, uma faca, quatro celulares, um taco de baseball e uma máscara do personagem Jason ,da série de filmes Sexta-Feira 13

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 mar 2022 às 16:16
A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (29) um estudante de 20 anos suspeito de planejar atentados contra escolas no Distrito Federal. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandando de busca e apreensão na segunda fase da Operação Shield. 
Polícia Civil prende suspeito de planejar atentados no Distrito Federal
A polícia apreendeu arma de fogo, taco de baseball e máscara do personagem Jason, dos filmes Sexta-Feira 13 Crédito: Divulgação I Polícia Civil do DF
Durante o cumprimento das buscas, os policiais encontraram uma arma de fogo, uma faca, quatro celulares, um taco de baseball e uma máscara do personagem Jason ,da série de filmes Sexta-Feira 13. Além disso, os agentes também acharam fotos e vídeos de pornografia infantil no celular do investigado.
Ao ser ouvido na delegacia, o jovem confessou envolvimento com grupos que defendem ideais nazistas e antidemocráticos.
De acordo com a corporação, as atividades suspeitas foram informadas ao Ministério da Justiça pela adidância de segurança dos Estados Unidos, em Brasília. Em seguida, a pasta repassou as informações à Polícia Civil, que iniciou a apuração do caso. 
O delegado Dário Taciano de Freitas, responsável pela Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), considerou a ação como um exemplo de cooperação internacional. “A operação neutralizou uma possível tragédia que poderia ocasionar consequências nefastas", afirmou. 
Em maio do ano passado, durante a primeira fase da operação, a Polícia Civil também prendeu um homem suspeito de planejar atentados no Distrito Federal. 

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