Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia prende funcionária de laboratório suspeita de envolvimento no caso dos órgãos com HIV
Pacientes infectados

Polícia prende funcionária de laboratório suspeita de envolvimento no caso dos órgãos com HIV

Coordenadora técnica do laboratório PSC Lab Saleme foi presa na manhã deste domingo (20); ela é acusada por funcionários de ter dado ordem para economizar no controle de qualidade na análise dos órgãos que infectaram 6 pacientes com o vírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2024 às 11:36

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 11:36

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A coordenadora técnica do laboratório PSC Lab Saleme, Adriana Vargas dos Anjos, foi presa na manhã deste domingo (20), por suspeita de envolvimento na emissão dos laudos com falso negativo para HIV no Rio de Janeiro. O erro nos exames fez com que seis pacientes recebessem transplantes de órgãos infectados com o vírus.
Anjos foi presa em casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e levada para a Decon (Delegacia do Consumidor), na Cidade da Polícia, zona norte do Rio.
A coordenadora foi acusada por funcionários de ter dado ordem para economizar no controle de qualidade. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Anjos neste domingo.
Em depoimento anterior à prisão, a profissional disse que a qualidade das análises estava mantida e que nunca havia ordenado cortes.

Veja Também

Rio: Preso sócio de laboratório que não atestou HIV em órgãos doados

Segundo as investigações, houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, com o objetivo de diminuir custos. A análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal.
A coordenadora do laboratório PSC Saleme já tinha sido ouvida pela polícia sobre essa suspeita. No depoimento, ela declarou que o controle de qualidade dos equipamentos era feito diariamente por sua orientação e que ela nunca ordenou que fosse semanal.
Ainda segundo a declaração de Anjos, o controle era feito pelos técnicos Ivanilson Fernandes dos Santos e Everaldo Medeiros Dias. Ambos afirmaram à polícia que a ordem para economizar no controle de qualidade no laboratório teria sido de Anjos.
Ivanilson foi preso na segunda-feira (14), na primeira fase da operação. Além dele, estão presos os técnicos Cleber de Oliveira Santos e Jacqueline Iris Bacellar de Assis, e o ginecologista Walter Vieira, um dos sócios.
Além de Anjos, outros dois ex-sócios do laboratório PSC Saleme foram levados para a Decon, na Cidade da Polícia. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Ambos foram alvos de busca e apreensão na ação deste domingo.
Policiais civis da Decon fizeram a segunda fase da Operação Verum, para cumprir um mandado de prisão e oito de buscas e apreensão. A ação conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que, atualmente, além das diligências deste domingo, estão em andamento a análise dos documentos e materiais apreendidos.
Com o avançar das investigações, a Secretaria de Estado de Polícia Civil desmembrou o procedimento que apura os falsos laudos emitidos pelo laboratório PCS Saleme e instaurou novo inquérito para investigar o processo de contratação da empresa.
Essa apuração conta com apoio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e da Controladoria-Geral do Estado.

Veja Também

A maldade sem medida no caso dos transplantes de órgãos com HIV

Laboratório de caso de órgãos com HIV diminuiu controle de qualidade para ter lucro

Paciente com órgão infectado por HIV no RJ pede justiça e aponta descaso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

HIV Transplante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados