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Crise de Saúde

Polícia prende 71 pessoas por desobediência a "toque de recolher" em Manaus

As detenções ocorreram na "Operação pela Vida" de fiscalização das ruas para assegurar o cumprimento do decreto que proíbe a circulação de pessoas das 19 horas às 6 horas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:00

Manaus, capital do Estado do Amazonas
Manaus, capital do Estado do Amazonas Crédito: Reprodução Prefeitura de Manaus
A polícia prendeu 71 pessoas na noite da quinta-feira (21), em bares clandestinos e em estabelecimentos localizados no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. As detenções ocorreram durante a "Operação pela Vida" de fiscalização das ruas da capital amazonense para assegurar o cumprimento do decreto que proíbe a circulação de pessoas das 19 horas às 6 horas.
A medida precisou ser tomada após a grave crise de saúde ocasionada pela segunda onda da Covid-19 no Estado.
De acordo com o titular do 30º DIP, delegado Torquato Mozer, durante os dias de jogos do Campeonato Brasileiro, bares da região estavam funcionando de forma clandestina e com as portas fechadas para não chamar atenção. Os policiais identificaram os estabelecimentos após denúncias.
Clientes e proprietários dos estabelecimentos foram detidos e encaminhados para Central de Flagrantes onde assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e foram liberados em seguida.

"TOQUE DE RECOLHER" SE ESTENDE ATÉ FIM DE JANEIRO

O governador do Amazonas, Wilson Lima, prorrogou o decreto que restringe a circulação de pessoas e o não funcionamento das atividades não essenciais até o fim de janeiro.
As limitações se encerrariam no último dia 17, mas o prazo foi ampliado até 31 de janeiro.
O Estado sofre com a crise sanitária ocasionada pelo crescimento explosivo de casos de coronavírus e a falta de insumos, como oxigênio, para o tratamento dos infectados.
Até a quinta, o Amazonas totalizava 241.182 casos da doença e 6 757 mortos.

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