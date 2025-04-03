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Na capital paulista

Polícia identifica suspeitos de matar arquiteto, em bairro de São Paulo

As investigações levaram tanto ao suspeito de atirar no arquiteto, como ao possível parceiro que fazia sua escolta e teria ajudado na fuga após a realização dos disparos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2025 às 09:17

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 09:17

Jefferson é o arquiteto assassinado no Butantã, em São Paulo
Jefferson é o arquiteto assassinado no Butantã, em São Paulo Crédito: Reprodução
Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) identificaram os responsáveis pela morte do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, 43, ocorrida na terça-feira (1º). A vítima foi baleada e morreu após atropelar um assaltante nas proximidades da marginal Pinheiros, no Butantã, zona oeste de São Paulo. As investigações levaram tanto ao suspeito de atirar no arquiteto, como ao possível parceiro que fazia sua escolta e teria ajudado na fuga após a realização dos disparos.
Os policiais realizam ações, na noite desta quarta-feira (2), na tentativa de prender os dois homens identificados. Entre as medidas para a captura está a busca em hospitais, já que um dos criminosos saiu mancando após o assalto. Segundo relatos de testemunhas à polícia, o arquiteto Jefferson saía do trabalho com um colega quando presenciou uma mulher sendo assaltada, por volta do meio-dia, na rua Desembargador Armando Fairbanks.
Ele teria acelerado o seu veículo em direção a um dos bandidos. O vídeo de uma câmera de segurança mostra que o criminoso atropelado levanta e efetua três disparos contra o arquiteto, que havia aberto a porta do carro. Um atingiu o pescoço. O atirador fugiu. Jefferson foi levado em estado gravíssimo por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Universitário, onde morreu.
Jefferson tinha um escritório de arquitetura no Jardim São Luís. Segundo suas redes sociais, ele se formou em arquitetura e urbanismo na Universidade Anhembi Morumbi. Desde 2015, tinha um escritório. No site oficial, descrevia que o escritório foi criado no intuito de transformar e criar ambientes para responder às necessidades dos clientes por meio de uma "arquitetura personalizada que valoriza a identidade de cada um deles".
Costumava postar fotos de suas viagens, como a ida a Tailândia, Chile e cidades no Brasil, como o Rio de Janeiro. Também mostrava andanças de bicicleta, cliques com amigos e familiares.

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