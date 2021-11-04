Polícia identifica 22 dos 26 mortos em operação em Varginha (MG)

Material apreendido pela polícia durante operação em Varginha (MG) Crédito: Divulgação/PRF

O IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais concluiu nesta quarta-feira (3) a identificação dos corpos de 22 das 26 pessoas mortas em uma operação policial realizada no domingo (31) em Varginha, sul de Minas Gerais.

O grupo, de acordo com as autoridades, se preparava para realizar roubos a bancos da cidade, em uma modalidade criminosa conhecida como "novo cangaço".

Dos identificados, onze são de Minas, sendo sete de Uberlândia e quatro de Uberaba, ambas cidades do Triângulo Mineiro. Outros quatro são de Goiás , dos municípios de Goiânia (3) e Rio Verde. Há dois ainda do Distrito Federal - um de Brasília e um de Gama - e dois do Maranhão , das cidades de Caxias e Eugênio Barros.

Do restante, um é de Santos (SP), um de Nova Aripuanã (AM) e um de Porto Velho (RO). As idades dos mortos variam de 24 a 44 anos. As identificações foram feitas por impressões digitais.

Segundo as autoridades, os suspeitos estavam em dois sítios localizados próximos a duas estradas opostas que dão acesso a Varginha.

Ao chegarem aos locais, segundo informações da PM, os agentes foram recebidos a tiros e, ao revidarem, mataram os suspeitos. Nenhum policial foi ferido ou morto no confronto. As investigações iniciais apontam que o alvo dos suspeitos seria uma agência do Banco do Brasil localizada no centro da cidade.

Nos sítios os policiais encontraram dez veículos, dez fuzis, três armas de grosso calibre e explosivos. A quantidade de carros e o armamento pesado levaram as autoridades a suspeitar se tratar de mais um ataque do que ficou conhecido como "novo cangaço".

Nessa modalidade, quadrilhas fortemente armadas invadem cidades de médio porte em carros e caminhonetes para roubar bancos e explodir agências. Ataques desse tipo já foram registrados em Uberaba e Araçatuba (SP), entre outros municípios.

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