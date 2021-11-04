Polícia identifica 22 dos 26 mortos em operação em Varginha (MG)

O IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais concluiu nesta quarta-feira (3) a identificação dos corpos de 22 das 26 pessoas mortas em uma operação policial realizada no domingo (31) em Varginha, sul de Minas Gerais.
O grupo, de acordo com as autoridades, se preparava para realizar roubos a bancos da cidade, em uma modalidade criminosa conhecida como "novo cangaço".
Dos identificados, onze são de Minas, sendo sete de Uberlândia e quatro de Uberaba, ambas cidades do Triângulo Mineiro. Outros quatro são de Goiás, dos municípios de Goiânia (3) e Rio Verde. Há dois ainda do Distrito Federal - um de Brasília e um de Gama - e dois do Maranhão, das cidades de Caxias e Eugênio Barros.
Do restante, um é de Santos (SP), um de Nova Aripuanã (AM) e um de Porto Velho (RO). As idades dos mortos variam de 24 a 44 anos. As identificações foram feitas por impressões digitais.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se os suspeitos já tiveram participação em outros crimes cometidos no país, o que será feito via exames de DNA. A operação que resultou nas 26 mortes foi realizada conjuntamente entre a Polícia Militar do estado e a Polícia Rodoviária Federal.
Segundo as autoridades, os suspeitos estavam em dois sítios localizados próximos a duas estradas opostas que dão acesso a Varginha.
Ao chegarem aos locais, segundo informações da PM, os agentes foram recebidos a tiros e, ao revidarem, mataram os suspeitos. Nenhum policial foi ferido ou morto no confronto. As investigações iniciais apontam que o alvo dos suspeitos seria uma agência do Banco do Brasil localizada no centro da cidade.
Nos sítios os policiais encontraram dez veículos, dez fuzis, três armas de grosso calibre e explosivos. A quantidade de carros e o armamento pesado levaram as autoridades a suspeitar se tratar de mais um ataque do que ficou conhecido como "novo cangaço".
Nessa modalidade, quadrilhas fortemente armadas invadem cidades de médio porte em carros e caminhonetes para roubar bancos e explodir agências. Ataques desse tipo já foram registrados em Uberaba e Araçatuba (SP), entre outros municípios.
VEJA A LISTA DOS MORTOS
- Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);
- Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 36 anos, Uberlândia (MG);
- Darlan Ribeiro dos Santos, 41 anos, Goiânia (GO);
- Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);
- Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);
- Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);
- Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);
- Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);
- Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);
- Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);
- Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);
- Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);
- Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);
- José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);
- José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);
- Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);
- Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);
- Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);
- Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);
- Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);
- Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);
- Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).