Polícia Federal prende acusado de sequestrar helicóptero no RJ

Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (31) um dos acusados pelo sequestro de um helicóptero em setembro do ano passado, com o objetivo de resgatar detentos do presídio Vicente Piragibe, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro

A prisão de Khawan Eduardo Costa Silva ocorreu durante a operação Icarus, realizada com o objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara especializada do Tribunal de Justiça do Rio. "Policiais federais, que já vinham monitorando a movimentação do foragido nos últimos meses, esperaram que o homem deixasse a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, para visitar a família no bairro do Fonseca, em Niterói, e efetuaram a sua prisão", informou, em nota, a polícia.

Khawan Eduardo Costa Silva, suspeito de ter sequestrado o helicóptero. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Marco Antônio da Silva, o Pará, gerente do tráfico da favela do Sabão, em Niterói (RJ), e Khawan foram reconhecidos pelo piloto e identificados em filmagens enquanto aguardavam o abastecimento da aeronave.

Segundo a Polícia Civil , os suspeitos embarcaram na Lagoa, zona sul do Rio, e foram até Angra dos Reis (RJ). Na volta, tentaram obrigar o piloto Adonis Lopes a direcionar o helicóptero para o presídio. Os sequestradores não sabiam que, além de fazer voos privados, Lopes é também policial civil.

O policial fez uma manobra para pousar em um batalhão da Polícia Militar. Os criminosos, no entanto, perceberam a estratégia, agarraram Lopes e começaram a lutar com o piloto enquanto o helicóptero estava no ar. Os suspeitos desistiram do plano quando perceberam que a aeronave poderia cair. Eles então mandaram o piloto seguir para Niterói, onde saltaram perto de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, segundo a polícia.

As investigações mostraram que a intenção era resgatar da prisão três líderes do Comando: Marcinho do Turano (Márcio Gomes de Medeiros Roque), Cabeça do Sabão (Carlos Vinícius Lírio da Silva) e Benemário (José Benemário de Araújo). Os três, segundo a polícia, apareceram em "movimentação atípica" em filmagens de dentro do presídio.

Uma ação parecida com essa já ocorreu no Rio em 1985, quando o traficante José dos Reis Encina, o Escadinha, foi resgatado de helicóptero da antiga penitenciária da Ilha Grande. Um parceiro do criminoso alugou a aeronave e forçou o piloto a pousar no presídio.