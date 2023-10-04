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Tragédia

PMs entram em rio durante perseguição e morrem afogados em Goiás

A dupla trabalhava na tarde desta segunda-feira (3) quando se envolveu em uma perseguição próxima ao município de Cristalina, em Goiás, entraram no rio São Bartolomeu e desapareceram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2023 às 18:46

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 18:46

O cabo Wenderson André da Silva Alves, de de 31 anos, e um soldado Pedro Felipe Moreira da Nóbrega, de 33, ambos da Polícia Militar morreram afogados em Cristalina, Goiás
O cabo Wenderson André da Silva Alves, de de 31 anos, e um soldado Pedro Felipe Moreira da Nóbrega, de 33, ambos da Polícia Militar morreram afogados em Cristalina, Goiás Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois policiais militares morreram afogados após entrarem em um rio durante uma perseguição em Goiás. Os PMs foram identificados como o cabo Wenderson André da Silva Alves, de 31 anos, e o soldado Pedro Felipe Moreira da Nobrega, de 33 anos.
A dupla trabalhava na tarde desta segunda-feira (3) quando se envolveu em uma perseguição próxima ao município de Cristalina, entraram no rio São Bartolomeu e desapareceram. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar.
As buscas foram iniciadas às 17h50 desta segunda-feira e seguiram até as 23h40, quando os dois corpos foram encontrados. Os dois policiais foram localizados a 15 metros de profundidade e a 50 metros da margem do rio.
Os corpos deles foram encaminhados ao IML. O soldado Felipe Nóbrega será velado em Brasília às 15h desta terça-feira (4); o cabo Wenderson Silva será enterrado às 17h em Cristalina. As circunstâncias da perseguição não foram informadas, mas a PM informou ao UOL que eles perseguiam um homem foragido da Justiça quando se afogaram.

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