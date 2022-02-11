Pilotos erram pista com Boeing 747 e arremetem a segundos do pouso

No final da noite de quarta-feira (9), os pilotos de um Boeing 747 não perceberam que aproximaram a aeronave para a pista errada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo , precisando arremeter a segundos do pouso. O momento foi captado pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube, incluindo a fonia de comunicação entre os pilotos e o controlador de tráfego aéreo da Torre de Guarulhos.

Cargueiro foi visto pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube Crédito: Aeroin

A aeronave era o Boeing 747-200 cargueiro da companhia aérea Fly Pro, baseada na Moldávia, que tem feito voos periódicos trazendo carga da China para o Brasil, como foi o caso desta quarta-feira. O Jumbo Jet chegava por volta das 23h40 do horário local no voo PVV-8652 quando teve sua aproximação autorizada para pousar pela pista 09R de Guarulhos. Os pilotos confirmaram a autorização da 09R.

Cerca de 40 segundos depois, o controlador da Torre de Guarulhos reforça a autorização de pouso para a cabeceira 09R, provavelmente notando que o Boeing 747 se aproximava para a pista errada, e novamente os pilotos confirmam a pista 09R. Porém, cinco segundos depois, eles solicitam o "go around", ou seja, o procedimento de arremetida, ao perceberem que estavam alinhados a poucos segundos de pousarem na pista 09L, ou seja, a pista paralela que fica à esquerda da 09R.