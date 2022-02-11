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São Paulo

Pilotos erram pista com Boeing 747 e arremetem a segundos do pouso

A aeronave é o cargueiro da companhia aérea Fly Pro, que tem feito voos periódicos trazendo carga da China para o Brasil

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2022 às 09:13
No final da noite de quarta-feira (9), os pilotos de um Boeing 747 não perceberam que aproximaram a aeronave para a pista errada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, precisando arremeter a segundos do pouso. O momento foi captado pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube, incluindo a fonia de comunicação entre os pilotos e o controlador de tráfego aéreo da Torre de Guarulhos.
Cargueiro foi visto pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube
Cargueiro foi visto pelas câmeras ao vivo dos canais SBGR Live e Golf Oscar Romeo no YouTube Crédito: Aeroin
A aeronave era o Boeing 747-200 cargueiro da companhia aérea Fly Pro, baseada na Moldávia, que tem feito voos periódicos trazendo carga da China para o Brasil, como foi o caso desta quarta-feira. O Jumbo Jet chegava por volta das 23h40 do horário local no voo PVV-8652 quando teve sua aproximação autorizada para pousar pela pista 09R de Guarulhos. Os pilotos confirmaram a autorização da 09R.
Cerca de 40 segundos depois, o controlador da Torre de Guarulhos reforça a autorização de pouso para a cabeceira 09R, provavelmente notando que o Boeing 747 se aproximava para a pista errada, e novamente os pilotos confirmam a pista 09R. Porém, cinco segundos depois, eles solicitam o "go around", ou seja, o procedimento de arremetida, ao perceberem que estavam alinhados a poucos segundos de pousarem na pista 09L, ou seja, a pista paralela que fica à esquerda da 09R.

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O controlador então confirma a arremetida e orienta os pilotos a seguirem o procedimento de aproximação perdida, e o Jumbo é visto aparecendo na gravação da câmera, já iniciando sua subida.

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