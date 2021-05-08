Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pfizer deve produzir 4 bilhões de doses de vacina contra Covid em 2022
Imunização

Pfizer deve produzir 4 bilhões de doses de vacina contra Covid em 2022

A aprovação total da vacina, que foi autorizada em caráter emergencial, pode ajudar a aliviar a aplicação do imunizante nos Estados Unidos e em outros países ricos

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:46

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 mai 2021 às 15:46
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação
A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech solicitaram aprovação completa do governo dos EUA para sua vacina contra Covid-19 e têm como meta a produção de 4 bilhões de doses da vacina no próximo ano, principalmente para países de renda média e baixa.
A aprovação total da vacina, que foi autorizada em caráter emergencial, pode ajudar a aliviar a hesitação sobre a aplicação do imunizante nos Estados Unidos e em outros países ricos.
A Pfizer também apontou previsões de fabricação mais altas como evidência de sua capacidade e intenção de atender aos países mais pobres que receberam muito pouco de sua vacina até agora.
Em uma carta enviada aos funcionários da Pfizer e postada publicamente, o presidente-executivo Albert Bourla disse que a empresa já tem acordos ou está em negociações com países para fornecer 2,7 bilhões de doses este ano, das quais 40% devem ir para nações de renda média e baixa.
A balança deve inclinar-se a favor dos países menos ricos durante o segundo semestre deste ano, e a Pfizer espera produzir 3 bilhões de doses em 2021.

Veja Também

Estímulo à vacinação nos EUA oferece cerveja, dinheiro e até maconha

Sinopharm é primeira vacina chinesa a ter uso aprovado pela OMS

Apoio à quebra de patentes dá suporte à equidade de vacinas, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados