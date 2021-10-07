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"Informante bolsonarista"

PF toma depoimento de ex-estagiária de Lewandowski

A ex-estagiária do gabinete ministro Ricardo Lewandowski tratada como "informante" pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2021 às 16:57
Depoente, fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos, em pronunciamento na CPI das Fake News
depoente, fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos, em pronunciamento; Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (07), um mandado de busca e apreensão contra a ex-estagiária do gabinete ministro Ricardo Lewandowski tratada como "informante" pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Além de ter seu endereço vasculhado pelos investigadores, Tatiana Garcia Bressan foi intimada a prestar depoimento.
As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito das fake news.
Como mostrou o Estadão, as diligências estão relacionadas às mensagens obtidas pela Polícia Federal em que Allan diz a ex-estagiária de Lewandowski: "Fique como nossa informante lá". Tatiana Garcia Bressan, que atuou no gabinete do ministro entre julho de 2017 e janeiro de 2019, responde: "Será uma honra. Estou lá". 
As conversas entre Allan e Tatiana tiveram início em outubro de 2018 e se estendem até março de 2020. O primeiro diálogo foi iniciado por Tatiana, que buscou contato com Allan porque tinha interesse em trabalhar com a deputada bolsonarista Bia Kicis. As conversas foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmados pelo Estadão.

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