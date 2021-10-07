PF toma depoimento de ex-estagiária de Lewandowski

depoente, fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos, em pronunciamento; Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (07), um mandado de busca e apreensão contra a ex-estagiária do gabinete ministro Ricardo Lewandowski tratada como "informante" pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Além de ter seu endereço vasculhado pelos investigadores, Tatiana Garcia Bressan foi intimada a prestar depoimento.

As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito das fake news.

Como mostrou o Estadão, as diligências estão relacionadas às mensagens obtidas pela Polícia Federal em que Allan diz a ex-estagiária de Lewandowski: "Fique como nossa informante lá". Tatiana Garcia Bressan, que atuou no gabinete do ministro entre julho de 2017 e janeiro de 2019, responde: "Será uma honra. Estou lá".