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Operação Drake

PF prende policiais civis suspeitos de traficar maconha no RJ

O entorpecente teria sido entregue à facção Comando Vermelho. Os nomes dos agentes não foram divulgados, mas alguns dos mandados foram cumpridos na Cidade da Polícia, na zona norte

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 16:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2023 às 16:00
A operação foi realizada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro
A operação foi realizada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro
A Polícia Federal prendeu nesta quinta (19) no Rio de Janeiro quatro policiais civis e um advogado sob suspeita de traficar 16 toneladas de maconha, além de corrupção. O entorpecente teria sido entregue à facção Comando Vermelho. Os mandados de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende.
Os nomes dos agentes não foram divulgados, mas alguns dos mandados foram cumpridos dentro da Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, na DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas). De acordo com a PF, duas viaturas da unidade abordaram um caminhão onde havia 16 toneladas de maconha, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro.
 Após a apreensão, os policiais teriam negociado, por meio de um advogado, a liberação da carga de droga e a soltura do motorista, mediante o pagamento de propina. Após o acerto da propina, três viaturas da DRFC teriam escoltado o caminhão até os acessos de Manguinhos para entrega da carga aos criminosos. A comunidade da zona norte, que fica próximo à Cidade da Polícia, é dominada pelo tráfico do Comando Vermelho.
A Polícia Civil afirma que a Corregedoria acompanha a prisão dos agentes. A operação foi nomeada Drake. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o nome "remete ao pirata e corsário inglês Francis Drake, que saqueava caravelas que transportavam material roubado e se julgava isento de culpa em razão da origem ilícita dos bens".

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