Suspeito de chefiar tráfico em duas cidades do Sul do ES é preso no RJ

Homem suspeito de comandar o tráfico no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 24 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, municípios do Sul do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (21) durante uma operação conjunta em Madureira, na zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, Lucas Gomes Leitão, vulgo Paizão, é considerado de alta periculosidade e, contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva por homicídio e outros dois por tráfico.

Ainda conforme a Polícia Civil, foram investigações realizadas por meio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) Serrana e da Delegacia Especializada de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, que identificaram que ele comandava o tráfico de drogas na região. A operação contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

“Em 2021, iniciou-se uma guerra em Conceição do Castelo em que ocorreram alguns homicídios. Na época, a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) tentava se estabelecer na região, que era comandada pela organização criminosa do detido, o Terceiro Comando Puro (TCP). Em 2022, ele teria fugido para o Rio de Janeiro, e se escondido na comunidade de Cavalcante, no bairro Madureira. Durante quatro meses ele foi monitorado por nossa equipe”, disse o coordenador do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) Serrana, delegado Alberto Roque.

Segundo o delegado, o detido já é réu em um homicídio que ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim e teria inclusive enterrado a vítima com o dedo para fora por tê-lo denunciado à Polícia. O crime ocorreu no dia 6 de março de 2022, no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme a Polícia Civil, ao tomar conhecimento que o suspeito sairia da comunidade, a equipe solicitou apoio a Polícia do Rio de Janeiro. O homem foi detido no momento em que chegava a um Posto Médico. “A integração entre as Polícias Civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foi fundamental para esse resultado”, afirmou o delegado.