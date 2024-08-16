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Nas eleições de 2022

PF indicia Silvinei e Torres por suspeita de uso da PRF para barrar eleitor de Lula

Outros 4 policiais também foram apontados como responsáveis; investigação concluiu que corporação foi usada para atrapalhar deslocamentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2024 às 19:05

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 19:05

BRASÍLIA - A Polícia Federal indiciou o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e outras quatro pessoas na investigação sobre o uso da estrutura da corporação em favor do então presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022.
A PF também indiciou quatro policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça naquela época: Marília Ferreira Alencar, Fernando de Sousa Oliveira, Leo Garrido de Salles Meira e Alfredo de Souza Lima Coelho.
Segundo a apuração, a PRF foi usada para tentar impedir o deslocamento de eleitores do presidente Lula (PT). Para isso, Silvinei determinou a realização de blitze no transporte de eleitores, principalmente no Nordeste, região onde o petista teve ampla margem de votos. Ao realizar as blitze, Silvinei descumpriu ordem de Moraes.
Investigadores negociaram ao menos duas delações premiadas no inquérito – entre elas há colaboração de policiais federais.
ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres
Silvinei Vasques e Anderson Torres foram indiciados pela Polícia Federal Crédito: EBC e Agência Brasil
Um dos elementos levados em conta pela PF é um mapeamento com o nome das cidades em que Lula recebeu mais de 75% dos votos no primeiro turno. Este levantamento foi encontrado no celular de Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.
Investigadores viram relação entre a planilha achada e as cidades que tiveram barreiras da PRF durante o pleito.
Silvinei foi solto no início do mês, na véspera do aniversário de um ano de sua prisão preventiva.
Moraes determinou que o ex-diretor cumpra medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a obrigação de se apresentar à Justiça periodicamente e a proibição de deixar o país. Silvinei também terá suspenso o porte de arma de fogo e não poderá usar redes sociais.
Já Torres ficou preso de janeiro a maio de 2023 por suposta omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro.

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Jair Bolsonaro Lula Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Eleições 2022 Anderson Torres
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