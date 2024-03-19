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Folha de São Paulo

PF indicia Bolsonaro e Cid no caso de fraude em cartão de vacinação

Deputado federal também foi indiciado; com isso, polícia aponta que houve crime pelo uso indevido de uma documentação falsa

Publicado em 19 de Março de 2024 às 09:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2024 às 09:34
BRASÍLIA - A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid-19.
Eles foram indiciados sob suspeita pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa. A informação foi revelada pelo portal G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.
Ex-presidente Jair Bolsonaro após depoimento à Polícia Federal sobre supostas conversas com o senador Marcos do Val
Ex-presidente Jair Bolsonaro após depoimento à Polícia Federal sobre supostas conversas com o senador Marcos do Val Crédito: Fotoarena/ Folhapress
Segundo suspeita da Polícia Federal, dados falsos de vacinação foram inseridos em registros do SUS do ex-presidente para emitir um certificado. No início de maio, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço de Bolsonaro e de prisão contra Mauro Cid e Max Guilherme, outro ex-assessor de Bolsonaro.
Em maio de 2023, Bolsonaro prestou depoimento à PF sobre a investigação do caso. Ele disse que não determinou a inserção de dados falsos em sua carteira de vacinação, nem na de sua filha. Também afirmou que só teve conhecimento da adulteração quando esse tema começou a ser divulgado pela imprensa, em fevereiro deste ano.

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Em depoimento anterior, também em maio, Mauro Cid também reivindicou o direito ao silêncio e não respondeu às perguntas da PF. Sua defesa alegou não ter tido acesso a todo o conteúdo da investigação.
Em depoimento à PF, Gabriela Santiago Cid, mulher do tenente-coronel, admitiu ter usado certificado falso de vacinação contra a Covid-19. Segundo a Folha de S. Paulo apurou, Gabriela culpou o marido pela inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

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