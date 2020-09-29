PF faz buscas no gabinete de Hélder Barbalho em operação sobre desvios na Saúde

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho é alvo das buscas realizadas pela Polícia Federal Crédito: Bruno Cecim/Ag.Pará

Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (29), a Operação S.O.S para desarticular suposta organização criminosa dedicada a desvios de recursos da Saúde , destinados a contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos do Pará , dentre eles os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

Segundo a corporação, entre os investigados estão empresários, o operador financeiro do grupo, integrantes da cúpula do governo do Pará, além do governador Hélder Barbalho. Entre os alvos das buscas realizadas nesta manhã está o Palácio do Governo, sede do Executivo do Pará.

A ofensiva cumpre 12 mandados de prisão temporária e 41 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, há 64 mandados de prisão temporária e 237 mandados de busca e apreensão expedidos pelos Juízos das Varas de Birigui e Penápolis, no interior de São Paulo.

Cerca de 218 policiais federais, 14 auditores da Controladoria-Geral da União e 520 policiais civis participam das atividades em Belém, Capanema, Salinópolis, Peixe-Boi, Benevides (PA), Goiânia (GO), Araçatuba e outras cidades de São Paulo.

De acordo com a PF, a investigação alcança o período de agosto de 2019 a maio de 2020, mirando 12 contratos celebrados entre o governo do Estado do Pará e organizações sociais ligadas ao grupo investigado, totalizando o valor de R$ 1.284.234.651,90.