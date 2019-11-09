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Suspeita de fraude

PF deflagra operação contra aplicadores do Enem

Eles são suspeitos de fraudar o primeiro dia de prova, no último dia 3
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 14:01

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 14:01

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Polícia Federal deflagrou neste sábado, 9, a Operação Thoth para recolher provas de suspeita de fraudes e atos irregulares durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo, 3.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de aplicadoras do teste suspeitas de fraudar o primeiro dia de provas. Os celulares das suspeitas foram levados para perícias. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Federal de Fortaleza.

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Em nota, a Polícia Federal informa que continua atuando em parceria com o Inep para apurar fraudes semelhante na Bahia e no Rio de Janeiro.
No último domingo, alunos responderam perguntas de Linguagens e Ciências Humanas, além de redigirem uma redação dissertativa sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil.
O segundo dia de provas será realizado neste domingo, 10, em todo o País.

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