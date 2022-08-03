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Operação Pterodon

PF combate extração ilegal de madeira em terra indígena

Segundo corporação, no período de um ano, 177 alertas de desmatamento foram detectados na terra indígena Cana Brava
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:39

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:39

Polícia Federal deflagrou hoje (3) uma operação para combater a extração e a recepção ilegal de madeira na terra indígena Cana Brava, no município de Barra do Corda (MA). Os policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e sete de suspensão da atividade econômica.
Desmatamento e extração ilegal de madeira são os crimes ambientais mais comuns
PF deflagra operação para combater extração ilegal de madeira na terra indígena Cana Brava, no Maranhão Crédito: Divulgação
De acordo com a PF, a atividade ilegal abastece uma cadeia criminosa de serrarias, movelarias e depósitos de madeira clandestinos. A polícia disse que durante as investigações foram identificados diversos estabelecimentos madeireiros que atuam na clandestinidade, sem emissão de Documento de Origem Florestal (DOF).
A PF também informou que, no período de um ano, foram detectados 177 alertas de desmatamento na terra indígena Cana Brava. As serrarias e movelarias investigadas estão a uma distância de aproximadamente 40 km da terra indígena, “o que demonstra a viabilidade econômica para atuarem na ilegalidade, com extração de madeira em área protegida”.
“O tempo de atividade analisado por meio da evolução geoespacial desses estabelecimentos demonstrou que as condutas perduram há vários anos, causando impactos e danos consideráveis ao meio ambiente e ao equilíbrio ecológico”, disse a polícia.
Ainda de acordo com a PF, o desmatamento ilegal, com a invasão das terras indígenas, intensifica os conflitos com indígenas da região.
Os investigados poderão responder por crimes como receptação qualificada, depósito de produto de origem vegetal sem licença válida, funcionamento de estabelecimentos potencialmente poluidores sem autorização, dentre outros, com penas que podem chegar a 9 anos de reclusão.
Batizada de “Pterodon”, a operação mobilizou 110 policiais federais, bem como servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e integrantes do Corpo de Bombeiros e policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), no Maranhão.
O nome da operação faz referência a um gênero botânico, que inclui a sucupira entre suas espécies. A árvore é considerada uma das mais valiosas da terra indígena Cana Brava.

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