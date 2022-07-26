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Operação Depurador

Polícia Federal reprime crime de contrabando de cigarros

Objetivo da organização criminosa era introduzir, clandestinamente, cigarros contrabandeados do Paraguai
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2022 às 17:37

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 17:37

Polícia Federal deflagrou hoje (26) uma operação para aprofundar as investigações e desarticular organização criminosa especializada no contrabando de cigarros vindos do Paraguai. Durante a Operação Depurador foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três em Indaiatuba e um em Sorocaba, ambas no interior de São Paulo.
Cigarros
PF deflagrou operação para investigar e desarticular organização criminosa especializada no contrabando de cigarros vindos do Paraguai Crédito: Pixabay / Klimkim
De acordo com a PF, os investigados teriam constituído uma organização criminosa com o objetivo de introduzir clandestinamente no país, pela fronteira de Guaíra, no Paraná, cigarros contrabandeados do país vizinho, que seriam comercializados nas regiões de Campinas e Sorocaba.
“Há, ainda, indícios da participação de servidores públicos na organização criminosa, que receberiam dinheiro para não repreender a entrada dos cigarros no país, bem como para facilitar o transporte da mercadoria até o destino”, disse a PF.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.

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