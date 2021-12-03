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Município de Assis

PF apreende helicóptero com cerca de 200 quilos de cocaína em SP

A ação policial ocorreu em uma área de plantação de cana no município de Assis, no interior de São Paulo, onde o piloto abandonou a aeronave
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:00

PF apreende helicóptero com cerca de 200 quilos de cocaína no interior de São Paulo
PF apreende helicóptero com cerca de 200 quilos de cocaína no interio de Crédito: Divulgação/ Polícia Federal
Um helicóptero transportando quase 200 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Federal, durante uma ação contra o tráfico na região do município de Assis, no interior de São Paulo, nessa quinta-feira (2).
Os policiais federais receberam informações sobre um helicóptero que fazia uma série de pousos e decolagens suspeitos em uma área de plantação de cana.
Os agentes foram até o local e, com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar paulista, conseguiram abordar a aeronave para que pousasse. O piloto, no entanto, fez o pouso em uma área próxima, mas fugiu antes da chegada dos federais, abandonando o helicóptero, a droga e uma pistola calibre 9mm carregada.
A Polícia Militar que apoiou nas buscas, com o auxílio de cães, conseguiu prender o piloto que estava escondido em um matagal próximo.

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