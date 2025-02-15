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Eleições 2026

Pesquisa Ipec aponta que 62% acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição

O levantamento revela que a idade é o principal motivo para eleitores do presidente em 2022 não apoiarem o quarto mandato; Lula está com 79 anos

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 17:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 fev 2025 às 17:12
Nova pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada neste sábado, 15, revela que 62% dos brasileiros acreditam que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deveria se candidatar à reeleição no ano que vem. Em setembro do ano passado, esse porcentual era um pouco menor: 58%.
De acordo com o Ipec, 35% acreditam que ele deve, sim, buscar a reeleição, ante 39% no mês de setembro.
O levantamento constatou que há rejeição ao projeto de reeleição do petista até mesmo entre os seus apoiadores: cerca de três em cada dez eleitores que votaram em Lula no segundo turno do pleito de 2022 acham que ele não deveria tentar um quarto mandato.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista a rádios de Minas Gerais
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista a rádios de Minas Gerais Crédito: Youtube/Reprodução  - 05/02/2025
Entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, o índice salta para 95%, quase um consenso. Já entre os que anularam ou votaram em branco, chega a 68%.
O Ipec foi a campo entre 6 e 10 de fevereiro e entrevistou 2 mil pessoas em 131 municípios diferentes. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança utilizado é de 95%.

Motivos

O instituto perguntou aos eleitores contrários à reeleição de Lula os motivos dessa posição. A questão foi espontânea, isto é, sem opções pré-definidas, e permitiu respostas múltiplas.
A principal razão para rejeitar a reeleição de Lula é a insatisfação com seu governo, apontada por 36%.
Outros 20% justificam a posição alegando que o petista é "corrupto, ladrão ou desonesto".
Já 17% mencionam a idade avançada do presidente.
Outros motivos citados por quem rejeita Lula em 2026 incluem o fato de ele já ter tido sua chance (11%) e o aumento de impostos (5%).

Idade é o motivo principal para quem apoiou Lula em 2022

O Ipec revela que a idade é o principal motivo para eleitores de Lula em 2022 não apoiarem sua reeleição. Entre os que votaram nele, mas não querem que ele tente um novo mandato, 31% citam seus 79 anos.
Nesse grupo, 27% dizem que ele não deveria se reeleger porque não está fazendo um bom trabalho, e 14% porque deveria dar espaço a novas lideranças.

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