Barbárie

Pernas humanas são encontradas em diferentes pontos de Porto Alegre

A Polícia Civil investiga se os membros têm relação com o tronco feminino encontrado dentro de uma mala na rodoviária da capital gaúcha

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:34

Equipe policial em uma das áreas onde pernas humanas foram encontradas Crédito: Divulgação | PCRS

Dois fragmentos de pernas humanas foram encontrados em pontos diferentes de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste fim de semana. A Polícia Civil investiga se os membros têm relação com o tronco feminino encontrado dentro de uma mala na rodoviária da capital gaúcha na última segunda-feira (1).

Segundo a polícia, uma das pernas foi encontrada no sábado (6), na praia de Ipanema, zona sul da cidade. No domingo (7), outra perna foi localizada nas proximidades do centro de treinamentos do Grêmio, no bairro Cristal, também na zona sul e a cerca de 8 km da praia de Ipanema.

Os restos humanos foram encaminhados ao IGP (Instituto Geral de Perícias), que fará testes de DNA para confirmar a identidade da vítima. Nesta segunda-feira (8), a polícia informou que o tronco encontrado na mala pertencia à manicure Brasília Costa, 60 anos. A bagagem estava no local desde o dia 20 de agosto.

Leia mais Crimes brutais: juiz Alexandre é calado com a morte

Em nota, o delegado Mário Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoas da Polícia Civil gaúcha, afirmou que uma avaliação preliminar indica "chance considerável" de os fragmentos serem parte do corpo de Brasília. Na semana passada, o IGP já havia determinado que braços encontrados no dia 13 de agosto no bairro Santo Antônio também pertenciam à vítima.

O publicitário Ricardo Jardim, que mantinha um relacionamento com Brasília, está preso preventivamente pela suspeita de ser o autor do crime. Ele já havia sido condenado a 28 anos de prisão em 2018 por matar a mãe e concretar o corpo dentro de um armário. A reportagem não conseguiu contato com os defensores do suspeito.

Ele havia progredido ao regime semiaberto em 2024, e passou a ser considerado foragido em abril de 2025 ao não se reapresentar para a colocação de tornozeleira eletrônica. Os peritos encontraram o DNA de Ricardo na sacola plástica que envolvia o corpo de Brasília dentro da mala.

Leia mais Caso Itiberê: crime brutal que chocou o Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta