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Recuperação na Saúde

Pelé está próximo de receber alta do hospital, diz filha

Em postagem no Instagram, Kely Nascimento fala da recuperação do pai e de sua volta aos EUA; logo depois, Pelé também usou a rede social para deixar um recado

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 set 2021 às 15:57
Kely Nascimento, filha do Pelé, fez postagem no Instagram em homenagem ao pai.
Kely Nascimento, filha do Pelé, fez postagem no Instagram em homenagem ao pai. Crédito: Reprodução/ Instagram/ @iamkelynascimento
Pelé está prestes a sair do hospital, segundo sua filha Kely Nascimento. Em postagem no Instagram, nesta quarta (29), ela disse: "agora que ele está mais forte e saindo do hospital para continuar se recuperando e se tratando em casa, eu estou voltando para minha casinha também".
Logo depois, Pelé também usou a rede social para deixar um recado. Para descrever uma foto de si mesmo a sorrir, publicou que "quando a vida impõe um desafio, é sempre mais fácil encarar com um sorriso no rosto. Quando você ver essa postagem, me faça um favor. Sorria comigo!".
Kely vive nos Estados Unidos e, nas últimas semanas, suas postagens foram a principal fonte de notícias sobre as condições de Pelé. É provável que ele deixe o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta (30) ou sexta (1º). Vai continuar processo de fisioterapia em casa.
Esse será um desafio porque, segundo seus familiares, ele costuma se rebelar contra as necessidades das sessões. Tem de ser convencido da importância do processo com frequência.
O ex-jogador de 80 anos está internado desde o último dia 31. De lá para cá, foi levado algumas vezes à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a última delas no último dia 16. Segundo o boletim médico divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória. Ele vai completar 81 anos no próximo dia 23.
Antes da cirurgia, Pelé tinha ido ao Albert Einstein para exames de rotina, que identificaram o tumor no cólon. Os médicos decidiram realizar a cirurgia e vêm acompanhado a evolução do ex-atleta desde então.
O tricampeão do mundo tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e duas para corrigi-la. Ele tem também problemas no joelho direito, o que prejudica sua mobilidade.

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