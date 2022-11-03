PEC da Transição será apresentada na terça (8), após reunião com Lula

Paulo Pimenta reforçou a declaração de Alckmin de que ainda não houve discussão sobre valores da PEC. "A PEC da transição é uma imposição natural do resultado da eleição", afirmou o parlamentar. "Tudo o que estamos discutindo só será possível mediante aprovação do Congresso", acrescentou, destacando que o governo eleito vai procurar ainda hoje o presidente da Comissão Mista do Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União-PA).