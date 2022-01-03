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Política

PDT e PSOL se aproximam de aliança em torno de Boulos para o governo de SP

No PDT, a provável decisão do PSOL apoiar Lula na disputa federal, na qual o ex-presidente deverá enfrentar Ciro Gomes, não é tida como obstáculo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2022 às 11:23

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:23

Algumas das principais lideranças do PSOL e do PDT consideram bastante avançadas as tratativas entre as siglas em torno da candidatura de Guilherme Boulos para o governo de São Paulo.
Em troca do apoio do PDT ao líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o PSOL faria campanha pela eleição do escolhido pelos trabalhistas para o Senado por SP e não lançaria um nome próprio.
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
No PDT, a provável decisão do PSOL por Lula na disputa federal, na qual o ex-presidente deverá enfrentar Ciro Gomes, não é tida como obstáculo.
"Boulos receberia o Ciro, fazendo a praxe de candidato a governador, e faria a campanha de quem quisesse, no caso, também a do Lula", afirma Carlos Lupi, presidente do PDT.

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O PSOL também tem conversas avançadas sobre aliança em SP com a Rede.
Lupi diz que a união pode ser benéfica também porque, caso o PT não desista de Fernando Haddad para o governo, Boulos pode cair no "amor de um lado só": fazer campanha para Lula enquanto ele apoia o ex-ministro.
O PDT tem atualmente três opções para lançar ao Senado por SP: a ex-reitora da USP Suely Vilela, o ex-comandante da Rota e babalorixá Mario Filho e a vice-presidente do PDT-SP Maria Giovana.

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